Gustavo Petro se pronuncia al no asistir al funeral de Miguel Uribe: "No vamos porque no queramos"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre su ausencia en las exequias del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, afirmando que "no vamos porque no queramos". Aseguró que la decisión se tomó en respeto a la familia del fallecido senador y para evitar que el sepelio fuera "tomado por los partidarios del odio".



La confirmación de la no asistencia del mandatario y de miembros del Gobierno Nacional fue hecha por el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien reveló que la determinación se debió a una "solicitud directa de la familia del legislador". Benedetti explicó que la familia consideró que era mejor que ni el presidente ni el Gobierno estuvieran presentes en esos momentos de dolor para evitar "tensiones en medio del duelo".

No vamos porque no queramos, simplemente respetamos a la familia y evitamos que el sepelio del senador Miguel Uribe, sea tomado por los partidarios del odio señaló el presidente Petro.

El funeral de Miguel Uribe Turbay fue un evento de gran envergadura en Bogotá, con un significativo dispositivo de seguridad que incluyó aproximadamente 600 policías y 1.000 funcionarios de seguridad y movilidad, con apoyo aéreo de helicópteros y drones.

La velación, que inició el 11 de agosto, culmina hoy con un homenaje exclusivo para familiares y congresistas en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. Posteriormente, el féretro fue trasladado a la Catedral Primada para las exequias, oficiadas por el cardenal José Luis Rueda y con acceso restringido. El cortejo fúnebre se dirigió luego al Cementerio Central, donde Miguel Uribe Turbay recibió sepultura alrededor de las 3:00 p.m., reposando junto a otras figuras históricas colombianas.

