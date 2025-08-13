Entre pañuelos blancos y lágrimas: así fue la salida del cuerpo de Miguel Uribe Turbay del Congreso

El país despide al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado lunes 11 de agosto de 2025, a la edad de 39 años, en la Fundación Santa Fe de Bogotá.

Su muerte se produjo a causa de una hemorragia en el sistema nervioso central, una complicación grave de las heridas sufridas en un atentado el 7 de junio de 2025. El ataque tuvo lugar mientras realizaba actividades de campaña en el parque El Golfito, en el barrio Modelia de Bogotá.

Desde el día del atentado, Uribe Turbay permaneció hospitalizado por más de dos meses, enfrentando múltiples complicaciones y siendo sometido a intervenciones neuroquirúrgicas de urgencia.

Los actos fúnebres de Uribe se desarrollan este miércoles 13 de agosto de 2025 en la capital. La velación se llevó a cabo desde el 11 de agosto en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, inicialmente con acceso público y este 13 de agosto de manera exclusiva para familiares y congresistas.

En medio de los homenajes y actos de despedida, el padre del senador dio unas sentidas palabras a su hijo, agradecimiento al país por su solidaridad y apoyo a la esposa Uribe, María Claudia Tarazona.

Posteriormente, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, envió un mensaje a través de Gabriel Vallejo. Luego, en medio de lágrimas, el féretro salió del Congreso, lugar donde Miguel trabajó por años.

El féretro fue trasladado a la Catedral Primada de Colombia para las exequias, oficiadas por el cardenal José Luis Rueda, con acceso restringido a invitados. Posteriormente, el cortejo fúnebre se dirigirá al Cementerio Central, donde Turbay será sepultado alrededor de las 3:00 de la tarde, en el corredor principal junto a otras figuras históricas colombianas.