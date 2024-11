Registrador Hernán Penagos: “No es justo que Gobierno arrincone a la Registraduría”

El registrador Nacional, Hernán Penagos, expresó su preocupación por lo que considera una presión indebida hacia la Registraduría por parte del Gobierno, en medio de las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Precisamente, Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, defendió las acciones de la SIC en entrevista con Mañanas Blu. Según Rusinque, la SIC tiene la autoridad de solicitar información y aplicar sanciones en caso de obstrucción, y aclaró que la entidad no actúa de forma arbitraria. “No estamos opinando, emitimos una resolución administrativa respaldada en 90 páginas de fundamento y evidencia”, subrayó.

En respuesta a esta situación, Hernán Penagos, también en Mañanas Blu, defendió la transparencia de la Registraduría y cuestionó la legitimidad de la presión ejercida por la SIC. “La Superintendencia es un órgano que está adscrito al Ministerio de Comercio. Pero, además, la Constitución dice que la Superintendencia actúa por funciones delegadas del Presidente de la República”, explicó el registrador, argumentando que no es razonable que estas entidades puedan inspeccionar y vigilar a la Registraduría, una institución electoral que debe ser independiente en un estado democrático.

Penagos también aseguró que la Registraduría ha proporcionado toda la información solicitada y está dispuesta a seguir colaborando, aunque subrayó la sensibilidad de ciertos datos que requieren una orden judicial para ser entregados. “Todo el proceso precontractual, contractual, las actas, los pagos están en poder de la Superintendencia”, mencionó, indicando que la entidad no se ha negado a colaborar.

Sin embargo, el registrador fue enfático al señalar que la forma en que se ha manejado el asunto no es justa ni con la Registraduría ni con la democracia colombiana. “La Registraduría ha sido sustento de la democracia por décadas. No es justo que mediáticamente la arrinconen de esa manera”, expresó, enfatizando que la entidad está abierta a la supervisión de organismos como la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, pero no a lo que él percibe como un acto unilateral y desproporcionado.

Penagos concluyó su intervención reiterando su disposición a seguir entregando información, pero hizo un llamado a que se respete la autonomía de la Registraduría. “Díganos qué más requieren, la entregamos toda. Pero lo que no puede ocurrir es que después de que la Procuraduría anuncia una investigación por irregularidades en la visita, ahora quieran sancionar a los funcionarios”, señaló. Para él, este tipo de acciones no corresponden a la estructura del Estado colombiano, donde los órganos constitucionales son independientes.