Registraduría certifica candidatos y activa observación internacional

El registrador nacional, Hernán Penagos, en diálogo con Mañanas Blu, entregó un balance detallado sobre el avance del proceso electoral en Colombia, destacando que de los 22 grupos significativos de ciudadanos que radicaron firmas, ya se han tomado decisiones sobre 12 de ellos. Hasta el momento, seis candidatos han sido aprobados (Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Mauricio Lizcano, David Luna, Mauricio Cárdenas y Santiago Botero), mientras que otros seis fueron negados. Aún resta definir la situación de 11 aspirantes adicionales antes del inicio de las inscripciones el 31 de enero.

Para procesar cerca de 30 millones de firmas, la entidad ha implementado un sistema robusto que combina una herramienta de analítica con inteligencia artificial, el trabajo de 400 supernumerarios para revisión manual y un equipo de grafología. Sin embargo, Penagos denunció preocupantes intentos de fraude, como la entrega de miles de fotocopias, impresiones alteradas para ocultar trazos y formularios con renglones vacíos contabilizados como válidos. Estas acciones están siendo evaluadas para determinar si dan lugar a incidencias disciplinarias o penales.



Seguridad y el "plan democracia"

Uno de los mayores desafíos para los próximos comicios es el orden público. Según el registrador, existen 104 municipios con alerta roja por riesgos en los derechos políticos y procesos electorales. Ante las denuncias de presiones de grupos ilegales y posibles casos de trashumancia electoral —especialmente en zonas rurales y de circunscripciones de paz—, la Registraduría trabaja de la mano con el Ministerio de Defensa y la nueva cúpula militar en el "Plan Democracia".

El objetivo es realizar despliegues operacionales con meses de antelación para proteger no solo a los votantes, sino también a jurados y testigos en los 13.504 puestos de votación definidos en todo el país. "No se trata solamente de garantizar que la ciudadanía ejerza el derecho al voto, sino que lo ejerza libremente", enfatizó el funcionario.



Calendario de inscripción y observación internacional

Respecto a la inscripción de cédulas, Penagos aclaró que, aunque el plazo para las elecciones de Congreso venció recientemente, las inscripciones para votar en la elección presidencial permanecen abiertas hasta el 31 de marzo.

Esto aplica exclusivamente para quienes hayan cambiado su domicilio electoral. Además, destacó el éxito de la inscripción virtual para colombianos en el exterior, una medida que busca combatir los históricos niveles de abstención en la diáspora, donde usualmente vota menos del 10% del censo.



Escuche aquí la entrevista: