Relato de joven que se salvó en accidente en Calarcá: "Sobrevivimos los que nos agarramos de algo"

Maicol Pacheco es uno de los jóvenes estudiantes que logró sobrevivir al accidente del bus en Calarcá, ocurrido mientras el vehículo transitaba por la vía La Línea. El grupo regresaba de una visita educativa a los túneles de esa misma carretera.

En conversación con Mañanas Blu con Néstor Morales, el joven entregó un desgarrador relato cuando el bus perdió el control y reconstruyó los momentos previos al siniestro.

"Yo iba en la primera fila, justo al lado de la entrada del bus", cuenta Michael, aún con la voz temblorosa por lo vivido.

Su ubicación le salvó la vida, junto con una rápida reacción: “Alcancé a agarrarme de la baranda antes de que todo sucediera. Los que nos sujetamos de algo, sobrevivimos”

Un paseo académico que terminó en tragedia en La Línea

El grupo de estudiantes regresaba de una salida académica donde estaban aprendiendo sobre los túneles y estructuras de la vía La Línea. “Era una salida de topografía y vías. Estábamos conociendo cómo se habían diseñado los puentes y túneles”, explicó.

La ironía de la tragedia no pasa desapercibida: fueron a estudiar la seguridad de una infraestructura vial y terminaron siendo víctimas de un accidente en esa misma carretera.

Advertencias ignoradas y un bus sin condiciones

Maicol relató que desde el ascenso por la vía, notaron irregularidades. “La caja de cambios sonaba mal. El conductor forzaba los cambios y no entraban bien. Cuando íbamos en bajada intentó meter segunda, pero no le entró. Ahí el bus quedó en neutro y ya no tenía control.”

Accidente de bus en Calarcá, Quindío Foto: video suministrado

Minutos antes del impacto, el conductor le confesó al profesor que se habían quedado sin frenos. El docente se levantó de inmediato y gritó a los estudiantes: “¡Nos quedamos sin frenos, agárrense!”.

El bus no tenía cinturones de seguridad para los pasajeros. “Solo el conductor y el copiloto los tenían. Nunca he visto buses con cinturones acá en Colombia”, dijo Michael. Esa omisión fue fatal: muchos compañeros salieron expulsados por las ventanas y cayeron al abismo.

Escuche la entrevista completa aquí: