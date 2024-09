Relato de papá de menor reclutado: "A mi hijo de 15 años se lo llevó la guerrilla"

Edwin Daney Marín, alias ‘Champa’, es un peligroso delincuente conocido como uno de los más despojados reclutadores de menores en los departamentos de Caquetá y Huila. El criminal de 35 años, perteneciente a las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia al mando de alias ‘Iván Marquéz’, es señalado de ser el nuevo paisa, el temido guerrillero que lideró por años la columna Teófilo Forero.

Este delincuente, por el cual las autoridades ofrecen hasta 130 millones de pesos de recompensa para dar con su paradero, es señalado de reclutar, en los últimos tres meses, más de 25 niñas y niños. Blu Radio conoció el testimonio de una familia de un joven de apenas 15 años, con todo el futuro por delante, a quien este hombre se llevó a la fuerza. Las familias temen que, con la denuncia, les maten a sus hijos o, incluso, a ellos mismos.

“A un hijo mío que tiene 15 años, pues, se lo llevaron para la guerrilla. Al principio vinieron y nos preguntaron. Le preguntaron a él, me preguntaron a mí, a mi esposa, que si querían prestarlo para la revolución, como dicen ellos. Pero, pues, nosotros, obviamente, dijimos que no. Que los planes con él eran que estuviera estudiando, que nos ayudara en la casa y que ya mirábamos más adelante”, indicó el padre de uno de los niños.

Sin embargo, según el relato del padre de familia, con el pasar de los días los delincuentes llegaron con rabia y decidieron llevárselo. “Fue muy triste porque él no quería, no le gusta nada ese tema. Ya han pasado casi siete meses y no sabemos nada de él. Me da mucha tristeza no saber nada. Le pedimos que, por favor, nos digan dónde está, que nos lo devuelvan o algo porque es muy doloroso”, agregó.

Publicidad

Muchas familias no denuncian el hecho por miedo y amenazas, ya que, incluso, los delincuentes utilizan a muchos de esos menores para exigir dineros de cuotas extorsivas a comerciantes, transportadores y ganaderos.