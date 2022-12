Representante a la Cámara del Centro Democrático denuncia amenazas en su contra

El representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada denunció que recibió amenazas en su contra a través de un panfleto, presuntamente enviado por las Farc-EP.

En panfletos por debajo de la puerta de sus conocidos llegó la amenaza que dice “No más Uribe, no más Duque, no más Ernesto Macías, no más Prada", en los que presuntamente el frente 66 de las Farc Joselo Lozada, presente en las montañas del Huila, los declara "objetivo militar".

"Ya hablé con la Policía, el Ejército e hice la denuncia verbal de la amenaza", dijo el representante Prada, quien, además, afirmó que, aunque él es el único que reside en Neiva, rechaza “las amenazas contra los representantes de Centro Democrático”, así como “todo tipo de violencia”.

BLU Radio habló con el coronel Livio Germán Castillo, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, quien aseguró que hasta el momento no existe una denuncia formal sobre el hecho, y que el representante tiene actualmente su esquema de seguridad, así que, de ser necesario, en las próximas horas será fortalecido.

Además de los integrantes del partido Centro Democrático, en la amenaza que hizo pública el representante también aparece la emisora HJKK, de quienes, afirman, no se harán responsables de "sus vidas, propiedades” y, aparece en el panfleto “serán objetivo claro de aquí en adelante".

Vea el panfleto a continuación:

