Representante Agmeht Escaf rompió su silencio y la emprendió contra Nicolás Petro

En un extenso hilo, Agmeht Escaf contó su versión de los hechos, la emprende contra otros políticos de la costa de la Colombia Humana y aseguró que esta listo para acudir a la Fiscalía cuando sea requerido.

El proceso penal en contra de Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, a quien la Fiscalía le imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito al recibir dinero, aparentemente de manera irregular con el fin de supuestamente financiar la campaña del jefe de Estado no para de generar un gran terremoto político en el país.

En el organigrama que presentó la Fiscalía dentro de la imputación de los cargos aparecen varios políticos de la costa y uno de ellos el actual representante a la Cámara por el atlántico Agmeth Escaf, quien luego de permanecer callado por varios días, rompió su silencio y contó su versión de los hechos en 14 trinos. en los que la emprende contra el exembajador de Colombia en Venezuela Armando Benedetti, El abogado Miguel Ángel del Rio y Nicolas Petro.

“El candidato de Nicolás Petro, de Máximo Noriega, de Armando Benedetti y demás figuras políticas del Pacto en el Atlántico era sin duda alguna Miguel Ángel del Río Malo. Intentaron de todas las maneras imponerlo a pesar que al señor Del Río el pueblo atlanticense no lo conocía”, expresó en su red social.

Sostuvo Escaf que dentro de la colectividad él no era bien recibido por su buena relación con el presidente y la primera dama de la nación.

“Pero Nicolás no estaba de acuerdo. Ni Máximo. Ni Colombia Humana Atlántico. Ellos seguían porfiando. Un día, intentando limar asperezas y acercarme, Nicolás me hizo la siguiente pregunta: “¿cuánto tienes para poner tú para la campaña? Porque Miguel Ángel ofreció 500 millones.”, señaló en su red social.

Según el congresista, Nicolás Petro le insistió en que el jurista fuera la cabeza de lista y le propuso que aspirara al Senado de la República.

“En otro momento, e intentando mantener su compromiso con Miguel Ángel, Nicolás me salió con otra perla. Quiso convencerme para que le dijera a Petro que yo prefería ser senador, que me diera el puesto de Benedetti en la lista. Yo le contesté: dile tú eso a tu papá, yo no lo haré” escribió en X.

El congresista aseguró que en muchas oportunidades fue discriminado y en otra oportunidad Armando Benedetti le prohibió la entrada a la sede del partido e incluso a la tarima donde estaria el candidato a la presidencia.

Por último, el congresista le pidió a la Fiscalía que le explicara por qué está incluido en ese entramado y que asistirá al órgano de investigación cuando lo considere pertinente.

“La @FiscaliaCol tendrá que explicarme por qué me incluye en ese cuadro cuando lo cierto es que no tengo nada que ver con dicho entramado de corrupción. Sin embargo, cuando la justicia lo considere pertinente, allí estaré como siempre, contando la verdad”, finalizó el congresista.

¿Usted quiere saber qué pasó realmente en la campaña en el Atlántico y por qué he recibido tanto “fuego amigo” desde el día uno?



Venga y le cuento lo que yo sé, mi versión de los hechos, porque estoy harto de las mil versiones que ruedan y que son todas difamatorias.



Abro 🧵 — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) August 7, 2023

