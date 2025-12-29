En vivo
Representante Andrés Forero cuestiona precio del arriendo de embajada en Arabia Saudita

Representante Andrés Forero cuestiona precio del arriendo de embajada en Arabia Saudita

El representante a la Cámara Andrés Forero reveló un derecho de petición de la Cancillería con los costos del arriendo de la embajada de Colombia en Arabia Saudita.

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático
Foto: @AForeroM
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 29 de dic, 2025

