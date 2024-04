Reunión de alto nivel en Casa de Nariño para evaluar marchas del domingo

En una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño, este lunes, varios integrantes del Gobierno nacional evalúan las multitudinarias manifestaciones del domingo en Colombia.

Blu Radio conoció en la reunión se encuentran: ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, así como el director del Planeación Nacional, Alexander López; la directora del Dapre, Laura Sarabia y los senadores María José Pizarro y David Racero.

La movilización del domingo representó un claro rechazo al presidente Gustavo Petro y su gestión, especialmente en el ámbito de la salud. Miles de ciudadanos expresaron su frustración y exigieron un cambio de rumbo en la conducción del país.

¿Por qué marcharon los colombianos?

La diversidad de los manifestantes reflejó la profundidad del descontento social Desde profesionales de la salud con sus batas blancas hasta trabajadores del transporte, veteranos del Ejército, amas de casa y líderes políticos de la oposición, todos se unieron para expresar su insatisfacción con el Gobierno.

Las razones de las protestas

Entre las demandas específicas, los transportistas exigieron medidas para hacer frente al aumento de los precios de los combustibles y la creciente inseguridad en las carreteras. Por su parte, los médicos reclamaron un papel más activo en la toma de decisiones sobre el sistema de salud del país.

Rechazo a la Constituyente

La propuesta del presidente Gustavo Petrode convocar una constituyente para reformar la Constitución generó un rechazo generalizado entre los manifestantes. Consideraron que esta medida podría socavar la estabilidad institucional y decidieron expresar su oposición de manera contundente en las calles.

Ante la situación, algunos líderes políticos han instado al Gobierno a reflexionar sobre las causas subyacentes del descontento popular y a tomar medidas concretas para abordarlas. Consideran que la negativa a escuchar las demandas de la ciudadanía solo podría exacerbar la crisis política y social en Colombia.

Desde el Gobierno ha habido una serie de respuestas, especialmente del presidente Petro, quien en su cuenta de X se mostró a la defensiva.

El presidente Petro, en un mensaje publicado en sus redes sociales, reconoció la magnitud de las protestas, pero también señaló que las manifestaciones tuvieron un alcance desigual en distintas ciudades del país. Según él, hubo alrededor de 250,000 personas en todo el país, destacando que las concentraciones fueron más fuertes en Medellín, Bogotá y Bucaramanga, mientras que en otras ciudades fueron más débiles.

Petro anunció su participación en las manifestaciones del Día del Trabajo, donde espera sumarse a los sindicatos en una muestra más de respaldo popular a sus políticas.

Las manifestaciones contra el Gobierno tuvieron más o menos 250.000 personas en todo el país, fueron fuertes en su orden en Medellín, Bogotá y Bucaramanga. En las demás ciudades, alcanzando 18 sitios, fueron débiles. A las marchas se le respetó al máximo como se seguirá haciendo. Una de las características centrales de mi gobierno es respetar la libertad de expresión y los derechos de la gente. El principal objetivo de las marchas es gritar "fuera Petro" y derrocar el gobierno del cambio.

Este proceso ya inicio y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022. Algunos sectores de los movilizados quieren un pacto que deshaga las reformas que van a favor del pueblo para mantener la captura de enormes cantidades de dinero público usados como ganancias de particulares. Rechazo a las reformas por los que se creen dueños del dinero público, este rechazo para ganar clases medias se viste a través de las redes y los medios de mecanismos de seducción centrados en el odio y la mentira.

El presidente es guerrillero, dicen, o por su procedencia popular no nos representa, o porque es de izquierda no debe gobernar; es el odio el eje central del mensaje. Un odio que yo no quiero que regrese al poder porque mataría mucha gente quizás peor que como lo hizo en el pasado. Lo que añoran es la represión abierta, las masacres paramilitares y los asesinatos de jóvenes. Ese pasado de mafiosos en el poder no debe volver. Hoy se expresaron en libertad unos, las fuerzas populares deben responder, este 1 de mayo. No se trata de dividir al país, ya viene dividido. Se trata de que suene también la voz popular. Ante estas voces diferentes, el gobierno buscará caminos de entendimiento. Si la derecha quiere burlar las elecciones e irrespetar el voto del pueblo no habrá entendimiento. El pacto nacional es por el futuro y no por el pasado.

La suerte del Gobierno dependerá exclusivamente del apoyo del pueblo. Que se escuche el pueblo entonces. Siempre hemos estado abiertos al diálogo y siempre hemos respetado nuestros principios por los cuales fuimos elegidos. El cambio consiste en más Justicia Social y más equidad para la gente", escribió Petro en un largo mensaje en X.