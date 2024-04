El abecé de la reforma pensional: viceministro de Pensiones explica lo que se debe saber

En una entrevista exclusiva con el viceministro de Trabajo, Iván Jaramillo, pudimos conocer los avances y cambios propuestos en la reforma pensional en Colombia. Según el viceministro, uno de los principales cambios es la modificación estructural del sistema, pasando de un régimen paralelo en el que coexisten el sistema público y los fondos privados, a un sistema de pilares en el que ambos se complementan.

¿Qué cambiaría con la reforma pensional del Gobierno Petro?

Esta reforma busca poner fin a los problemas de arbitraje en la selección de fondos, eliminar la inequidad en el financiamiento de las pensiones y garantizar un sistema más justo y sostenible. Se espera que, con estos cambios, los colombianos no tengan que elegir entre un fondo público y un fondo privado, sino que puedan tener acceso a una pensión digna sin importar el fondo al que estén afiliados.

"No creo que el principal cambio es la modificación estructural del sistema. Nosotros tenemos para claridad de todos en este momento un régimen paralelo. ¿Qué es eso? Como raro, tenemos un sistema atípico en el que compiten y coexisten con pensiones, el sistema público y los fondos privados. Los ciudadanos afiliados escogen uno de los dos y a través de esa ruta se presiona por un régimen de reparto", dijo.

¿Cuál sería la pensión máxima que podría tener hoy un colombiano teniendo en cuenta el cambio en el sistema?

No se acabarían las presiones altas porque el Gobierno no se opone que haya pensiones altas. Puede haber pensiones altas y ojalá las haya. A lo que el Gobierno se opone es que esas presiones altas se financien con subsidios del sistema pensional, que deben ser apropiados cada año. Para poder financiar esas presiones. ¿Puede haber pensiones altas? Sí, lo que pasa es que el Gobierno sólo va a financiar hasta 2.3 salarios, que es el umbral que se ha fijado en este momento del debate. Luego lo que no puede haber es pensiones altas con subsidios del Estado. Bueno, hay pensiones altas", mencionó.

Uno de los puntos clave de la reforma es el establecimiento de un umbral para determinar el límite hasta el cual el Estado subsidiará las pensiones.

Según el proyecto de ley, el aporte mínimo en el régimen de prima media sería hasta tres salarios mínimos, lo que garantizaría un equilibrio entre la disciplina macroeconómica y la garantía del principio de suficiencia.

En cuanto a las pensiones altas, el Gobierno no se opone a que existan, siempre y cuando no sean financiadas con subsidios del Estado. La reforma busca que las pensiones altas sean financiadas a través de cuentas individuales y ahorros voluntarios, para asegurar que los ciudadanos tengan un flujo de ingresos suficiente para una pensión digna.

En el caso de las personas que no cumplan con los requisitos para acceder a una pensión, la reforma propone la creación de un pilar semi-contributivo, en el que se reconocería una renta vitalicia basada en el ahorro que hayan hecho durante su vida laboral. Esto busca garantizar un ingreso mínimo para aquellos que no logren acumular el número de semanas requeridas para una pensión completa.

Finalmente, la reforma pensional en Colombia busca mejorar la equidad en el sistema, garantizar un acceso igualitario a las pensiones y hacerlo de manera sostenible. Aunque aún está en proceso de debate en el Congreso, se espera que sea aprobada antes de finalizar este año, con la intención de implementarla a partir de julio de 2025.

