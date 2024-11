Ricardo Roa: “Si tiene pruebas de algún hecho de corrupción o condena, hágamela llegar”

Por divisar acusaciones realizadas en medios de comunicación, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa , citó a rueda de prensa para defenderse frente a los argumentos. Por su parte, afirma que desde que llegó a la entidad, ha existido persecución y amenazas que han generado algún tipo de comentario en la opinión pública.

Sin embargo, lo relevante de la reunión, fueron tres puntos importantes; una acusación sobre la injerencia de su pareja Julián Caicedo Cano sobre las decisiones en contratación en la empresa, la acusación de Jhonatan Giraldo sobre una remodelación del apartamento de Roa que fue paga con dineros del contratista William Vélez y la vinculación con el proceso de investigación en contra de la campaña Petro Presidente por violación de topes en la financiación de la campaña. Sobre los tres temas, Ricardo Roa, afirma ser inocente, ya que no existe ningún proceso o prueba alguna que evidencia las vinculaciones.

Comenzado por la injerencia de su pareja, Julián Caicedo, Roa afirma que en ningún momento Caicedo ha tenido poder sobre las decisiones tomadas dentro de la empresa, afirmando que mientes el este como presidente, Julián Caicedo no tendrá vinculación alguna con Ecopetrol.

Respecto a mi pareja y su poderío o su vinculación con Ecopetrol, no lo tiene, no lo ha tenido y no lo va a tener, y así se lo hice saber a la junta directiva. El no tiene ningún contrato y no lo va a tener, por lo menos mientras yo esté en el cargo”, afirmó el presidente.

Por otro lado, son respecto a la remodelación del apartamento y el supuesto pago proveniente de William Vélez, contratista de Ecopetrol, Roa confirma que no ha tenido vinculaciones alguna y que la adquisición del inmueble fue previa a su llegada a Ecopetrol. Además, deja en claro que sí hizo algunas adecuaciones, pero los dineros estuvieron declarados ante la oficina de instrumentos públicos y la Dian bajo la declaración de renta del presidente. Cierra que por el momento se contrató un perito para avanzar y consultor con la indagatoria.

Cerrando la reunión con medios, se le preguntó por la posible vinculación de investigación con la campaña Petro Presidente, ya que un fiscal obtuvo luz verde para ahondar en las cuentas y bases de datos para corroborar si hubo o no una extra limitación en los topes económicos de la campaña y si hubo dineros no reportados. El presidente afirma que no ha tenido notificación de la Fiscalía tras los derechos de petición, pero que se regirá ante las decisiones que se tomen en su nombre.

Ante todas las acusaciones, Ricardo Roa, afirmó que no hay posibilidad para que deje el cargo como presidente de Ecopetrol , ya que todas las situaciones expuestas anteriormente, han sido conocidas por la junta directiva. Así mismo, dice que las acusaciones deben tener sustento y prueba alguna, cosa, que, según él, no ha sido comprobada.