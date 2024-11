Fiscalía revisa cuentas de Ricardo Roa y cercanos en indagaciones por campaña Petro 2022

Blu Radio tuvo acceso al acta de audiencia No. 453 del pasado 18 de octubre de 2024, con el cual el Juzgado 3 Municipal con función de control de garantías concedió al fiscal Elkin Javier Ardila Espinosa la autorización para realizar una búsqueda selectiva en base de datos con el objetivo de obtener la trazabilidad de recursos y el estudio patrimonial de varias personas naturales y jurídicas implicadas en la campaña Petro Presidente 2022.

Esta búsqueda en base de datos hace parte de la indagación preliminar que adelanta el despacho del fiscal Ardila Espinosa para determinar si hay méritos suficientes para investigar si la campaña del hoy Presidente de la República, y sus responsables no aforados (como el exgerente de la campaña y hoy Presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa) incurrieron en los presuntos delitos de financiación de campañas electorales con fuente ilícitas y violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales.

Entre las diligencias que adelantó la Fiscalía está la búsqueda de información contable y financiera de la Unión Sindical Obrera (USO), de la empresa de Seguridad Privada y Vigilancia Olimpo Seguridad LTDA, de la empresa TBL LIVE S.A.S. (empresa que pagó el alquiler del Movistar Arena el 19 de junio de 2022 - segunda vuelta electoral), y de la empresa SERVI RED S.A.

El objetivo de esta diligencia es obtener todos los soportes financieros, contables, contractuales, comerciales (contratos, facturas de venta, recibos de caja, soportes de transferencias electrónicas, facturas anuladas, contratos, órdenes de servicios, certificación estado actual de los servicios prestados, aportes, entre otros), referente a los servicios prestados a la campaña presidencial del año 2022 y la Coalición Pacto Histórico.

Publicidad

Se pide también buscar los documentos soporte de los productos de ahorro y crédito y la información tributaria del exgerente Ricardo Roa y otras personas de su confianza dentro de la campaña.

Ante estas solicitudes, la jueza María del Carmen Vallejo Vallejo, otorgó la autorización para adelantar la búsqueda por el plazo de 30 días prorrogables, buscando garantizar que las empresas y entidades financieras puedan aportar la información sin mayor problema.

Publicidad

Blu Radio también pudo establecer que en la última semana el despacho del fiscal Ardila Espinosa realizó tres audiencias de declaración juramentada al polémico empresario catalán Xavier Vendrell, al estratega español Antoni Gutiérrez-Rubí y a la tesorera de la campaña Lucy Aidee Mogollón.

En el caso de Vendrell, el empresario confirmó al fiscal del caso, la revelación hecha en Mañanas Blu de que recibió honorarios por cerca de $100 millones de pesos para desarrollar su labor de organizar la estructura de testigos electorales y el ejército de redes sociales, y que dicho pago se hizo a través de una empresa contratada por la campaña.

"Me pagaron 100 millones de pesos por trabajar 20 meses… a mí no me contrató la campaña, me contrató una empresa que estaba contratada por la campaña… La campaña Petro contrató a una empresa y esta empresa me pagaba a mí por hacer un trabajo. Alguien dice y esto ¿por qué no lo has dicho antes? Porque no me ha preguntado a mí", decía Vendrell hace unos meses en Blu Radio.

Por su parte, Gutiérrez-Rubí sostuvo que por todo su trabajo como uno de los estrategas principales de la campaña obtuvo honorarios por $75 millones de pesos exclusivamente para la primera vuelta, pero no se observan estos pagos en la plataforma Cuentas Claras.

Publicidad

Finalmente, la diligencia de Mogollón tuvo una duración de 5 horas y en ellas, la tesorera se reafirmó en su versión ante el Consejo Nacional Electoral en el que ella nunca tuvo acceso a los recursos de la campaña y que todo el manejo se hizo de forma triangulada entre Ricardo Roa, Sebastián Caicedo Cano y Anibal Cano Moreno.

Todo esto hace parte de la recolección de pruebas que adelanta el ente acusador en su etapa de indagación preliminar y se espera que en los próximos días se adelanten nuevas diligencias.