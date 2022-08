Río Guayuriba inundó la vía que comunica a Villavicencio con Acacías en el Meta

El desbordamiento del río Guayuriba tiene la vía entre Villavicencio y el municipio de Acacías a punto de colapsar. El agua no solo se llevó la vía principal, sino que ahora amenaza con destruir la vía alterna que las autoridades dispusieron hace varios meses como medida provisional.

Así las cosas, Villavicencio podría quedar incomunicado con Acacías y el resto de municipios del Ariari, además del departamento del Guaviare.

Publicidad

Por la situación, cientos de personas arriesgan su vida al tratar de pasar, pues la corriente del río amenaza con arrasar con los vehículos.

El mal estado de esta vía, por la que circulan miles de vehículos, tiene molestos a los usuarios. Humberto Mora es uno de ellos: “Cada día es peor porque esto empezó con poquito y se ha aumentado y no le han hecho nada, solo sacan material y no le invierten nada… inclusive uno se arriesga porque la vía tiene un poco de huecos…. El peaje si lo cobran, pero no le meten nada de arreglo a la vía”, señaló.