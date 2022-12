Rompe el silencio la esposa de exparamilitar que acusa a Álvaro Uribe

Habló, por primera vez, Deyanira Gómez, esposa del testigo Juan Guillermo Monsalve, clave en el proceso que la Corte Suprema de Justicia tiene en contra los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez.

Gómez contó a BLU Radio que, desde el 16 de febrero, cuando la Corte Suprema de Justicia anunció la investigación contra Uribe por manipulación de testigos, su vida cambió.

“Todo empieza por las presiones de Enrique Pardo Hasche a Juan (Monsalve). Le dice ‘yo necesito que usted cambie de versión, si no, usted va a tener problemas'. Uribe es Dios en la tierra y lo que diga Uribe se va a hacer y si Uribe sube al poder usted se va a joder”, relató.

La mujer explicó las razones por las que Monsalve hizo un documento en presencia de Hasche y luego le puso un pie de página al entregárselo a su esposa, ya sin la presencia de Hashe: “Nos reunimos con Juan, me entrega al carta y se hace una nota al pie de página sobre cómo exigieron que se hiciera el documento de retractación”.

También contó por qué su esposo decidió firmar el pie de página de dicho documento. “Él no accedió a cambiar su versión. Simplemente, esa primera parte del documento la hizo al frente del señor Pardo Hasche, el pie de página lo hizo para que se tuviera claro que sí existe una presión por parte del señor Álvaro Uribe, que sí existe una presión por parte de los abogados del señor Uribe”, aclaró.



Reunión con Cadena

Dayanira Gómez relató que se reunió en una cafetería del centro de Bogotá con el abogado de Uribe, Diego Cadena, para, supuestamente, pasarle la retractación de su esposo Monsalve, pero con el pie de página en dónde explicaba por qué se hacía su cambio de versión.

La mujer le dijo a Cadena: “A mi esposo le dijo que eso le podía subir la condena de 8 a 12 años, usted le dijo que lo de la JEP, le dijo que le ponían abogados, que movían influencias para que no estuviera preso”.

Sin embargo, después de escucharla Cadena le dice: “Nosotros no le dijimos eso. Nosotros no le dijimos que hiciera nada, no podemos hacer que la corte piense que estamos influenciando eso”.

Según la mujer, que hoy está en el exilio, en ese momento, no era testigo de la Corte y nadie estaba vigilando la reunión.

Desde ese momento, narra Deyanira, se comenzaron a ver seguimientos de personas, de motos. Tiempo después, la despidieron de su trabajo. “Se hizo terminación unilateral de mi contrato y que salgo por la puerta de adelante, no dan mayores explicaciones”, denunció.

Actualmente, según su relato, se encuentra en cualquier país del mundo con sus hijos y sobreviviendo con sus ahorros.

Escuche la entrevista completa: