Rutas alternas vía al Llano luego de la caída del puente Los Grillos en Cusiana

El puente Los Grillos en la vía Sogamoso - Aguazul (transversal Cusiana) se desplomó en la noche del sábado 19 de agosto. Esta vía era utilizada por los transportadores para comunicar el centro del país con los llanos orientales luego de que la vía Bogotá - Villavicencio cerrara por derrumbes.

Entonces, qué rutas alternas quedan habilitadas para ir hacia el Llano.



Tunja - El Sisga -Guateque - Monterrey - Aguazul - Yopal. (Vehículos de 3 ejes o máximo 30 toneladas).

Sogamoso - Belén - Socha - Sácama - La Cabuya (Vehículos con peso inferior a 25 Toneladas).

¿Por qué cerró la vía al Llano?

Luego de los fuertes sismos del pasado 17 de agosto pero también por las constantes lluvias se presentó caída de material y deslizamiento de tierra sobre el KM 56+900 jurisdicción del CV 12 y Km 69 + 200, por lo que se realizaron los cierres del km 0, km 35, km 44, Peaje naranjal KM 58 y km 82+600 túnel Buenavista.

El deslizamiento se presenta en el perímetro urbano del municipio de Guayabetal km 56+900 y en el km 69+200 caída de rocas sobre la via nacional, hasta el momento no se han confirmado víctimas fatales o lesionados por parte de los bomberos municipales. De igual forma hasta el momento no se presentan vehículos atrapados en incidente.

"Hoy nuevamente tenemos inconvenientes en la vía que comunica a Boyacá con Casanare, la vía al Cusiana. El Puente conocido como ‘Los Grillos’ colapsó e impide el paso hacia el vecino departamento y perjudica considerablemente a nuestro municipio de Pajarito", comentó el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán.

Foto suministrada.

Publicidad

Por su parte, Salomón Sanabria, gobernador del Casanare, aseguró:

"Hemos hecho los llamados pertinentes, hemos puesto en alerta las afectaciones de nuestras comunidades. Es Casanare, Boyacá, Meta, Arauca, quienes nos vemos afectados por esta situación que sólo el orden nacional puede solucionar. Como gobernador solicito al Gobierno Nacional y a todas las entidades pertinentes materializar con urgencia los reparos para atravesar del Cusiana, establecer las medidas para conservar la vía al Cisga y la vía al Llano, bajar los precios de los tiquetes hacia el Casanare tras el colapso del puente Los Grillos, que comunica a Sogamoso con Agua Azul. La economía de más de 460, 000 habitantes de mi departamento está en el juego".

Le puede interesar: