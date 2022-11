Sala Plena del CNE aún no discute caso del Centro Democrático

El magistrado Armando Novoa del Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que la sala plena es la única competente para concluir si se sanciona o no la campaña del Centro Democrático, luego de que se conociera que David Zuluaga habría pagado al hermano del hacker Andrés Sepúlveda $230 millones (Lea también: CNE investigará supuestos pagos al hermano del hacker ).

El magistrado aclaró que lo que publicó el presidente y el vicepresidente del CNE fueron los resultados de un estudio del Fondo Nacional de Financiación de Campañas Políticas, que dice que no excedieron los topes de la campaña.

Agregó que la publicación de este estudio sin previa consulta en la sala plena del CNE podría comprometer la garantía de transparencia y que los magistrados están a la espera de discutir este polémico caso, que compromete la campaña del Centro Democrático.

"Yo mismo hice un comunicado diciendo que ese asunto no había sido examinado en la sala y por consiguiente no comprometía al Consejo Nacional Electoral en su integridad. El reglamento establece que esos temas deben discutirse en la sala. Al hacerse público se generó una situación de malestar porque ese informe no se puede presentar como una opinión de la totalidad de la sala", añadió.

Novoa también resaltó: "Se supone que ayer debíamos discutir eso. Ni el presidente ni el vicepresidente se hicieron presentes".

Agregó que una vez se inicie el debate en la sala, decidirán si se abre o no la investigación formal a la campaña del Centro Democrático, igualmente, si se debe sancionar o no.

"La garantía de transparencia y objetividad del Consejo está en que las decisiones la tomen la Sala Plena. De lo contrario, cada cual va a tratar de defender los intereses de las agrupaciones políticas que los postularon para su elección en el Congreso y eso rompe todo principio de transparencia", expresó.