“Salgamos sin miedo, trabajemos con ideas”: así recuerda integrante de UTL a Miguel Uribe

Edwin Montero, exintegrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de Miguel Uribe Turbay y amigo cercano del senador asesinado, recordó este lunes la trayectoria política y personal del precandidato presidencial, cuyo cuerpo será llevado esta tarde a cámara ardiente en el Congreso.

Montero contó que conoció a Uribe hace más de una década, durante recorridos por Bogotá cuando él acompañaba al entonces alcalde Enrique Peñalosa. “Miguel me invitó a ser parte de su equipo y desde ese entonces empezamos a trabajar juntos, a caminar las calles. Fue mi amigo, mi hermano, mi compañero de luchas y sueños”, expresó en Mañanas Blu 10:30.

En lo personal, lo describió como un hombre alegre, apasionado por la música —en especial el vallenato— y con una gran capacidad de trabajo. “Era un jefe riguroso, estricto con los datos, pero siempre coherente y enfocado en el interés de la gente. Respetaba mucho a quienes pensaban diferente y podía debatir con argumentos sin perder el respeto”, señaló.

Montero recordó que Uribe mantenía su carácter firme incluso frente a quienes lo veían como “piedra en el zapato” durante su labor como concejal y senador. “Defendió ideales y a una parte del país que piensa distinto, y eso le costó”, afirmó.

Sobre la seguridad de Uribe, indicó que su equipo solicitó en múltiples ocasiones el refuerzo de su esquema a la Unidad Nacional de Protección, aunque desconoció detalles sobre el manejo interno de esas decisiones. Pese a las amenazas, su mensaje siempre fue el mismo: “Salgamos sin miedo, trabajemos fuerte con ideas, que esas sean nuestras armas”.

En cuanto a su legado legislativo, destacó su defensa del sector privado, de los trabajadores, de los tenderos y de políticas como el Día sin IVA. “Miguel nunca daba un dato por capricho; defendía a capa y espada los intereses de los colombianos. Su vocación era proteger la democracia”, dijo.

Publicidad

Visiblemente afectado, Montero aseguró que el equipo aún asimila la pérdida, pero acompañará el homenaje en el Capitolio. “Teníamos mucha fe en su recuperación. Guerreó estos dos meses como lo hizo toda su vida: sin descanso y con convicción”, concluyó.