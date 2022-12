Salí de la Fiscalía por oponerme al contrato de Springer: Alejandro Ramelli

En diálogo con Blu Radio, Alejandro Ramelli Arteaga, exjefe de la Unidad de Análisis y Contextos de la Fiscalía, se refirió al informe de la firma de Natalia Springer que en su momento descalificó al momento en que la politóloga lo presentó a la Fiscalía como resultado del contrato 0282 de 2013, suscrito por $895 millones. (Lea también: Contrato de Natalia Springer no cumplió con obligaciones: Interventoría )

En primer lugar, Ramelli aclaró que salió de la Fiscalía como consecuencia de la polémica por el contrato de esta entidad con Natalia Springer y dijo que descalificar su trabajo no fue una cuestión personal sino que “simplemente se trató de ética y profesionalidad”.

Aseguró también que no obró como auditor ni interventor del contrato, sino que su labor “era de acompañamiento, que básicamente era decir si el trabajo tenía alguna utilidad”.

“No fue que se me ocurrió descalificarlo, sino que me reuní con mi equipo de trabajo conformado por politólogos, geólogos, sociólogos, gente que sabía de sistemas, y todos ellos revisaron ese trabajo. No fue una opinión personal o que se me ocurrió, sino el trabajo de un equipo de expertos”, añadió.

Fruto de la observación del informe de la firma de Springer, Ramelli entregó por escrito 18 puntos que apuntaban a la claridad del trabajo. “Es un tema sobre si el trabajo de Springer tenía alguna utilidad. Es un tema técnico y resultó que había una confrontación entre lo que se tenía que hacer y lo que se entregó”.

Sin embargo, y pese a las observaciones, la Fiscalía decidió pagar el contrato a la firma de Springer, algo que no tiene “ninguna explicación” para Ranelli.

La Fiscalía asegura que contrató a Springer porque no contaba con expertos que su firma aportaría a la entidad, sin embargo Ranelli asegura que ya se tenía “georreferenciación, antropólogos, economistas, todo eso ya lo teníamos. Todo eso ya lo teníamos y jamás conocí al equipo de trabajo de Springer, no sé qué han hecho en la vida y no sé nada, al final nunca los vi”.

Este miércoles el fiscal general Eduardo Montealegre reveló a Caracol Radio que lo que Springer entregó en un primer momento fue un borrador del trabajo final, pero Ranelli, en su calidad de acompañamiento en la interventoría del mismo, nunca recibió los arreglos y añade que renunció porque cree en su equipo de trabajo y “no tenía el respaldo de la entidad, me fui sin ningún problema”.

Ranelli laboró como jefe de la Unidad de Análisis y Contextos (Unac) de la Fiscalía durante cerca de año y medio, tiempo durante el cual, afirma, nunca vio que el propio fiscal general obrara como interventor de un contrato que él mismo ordenara otorgar”, en referencia a la situación de la contratación de Natalia Springer.

Tras realizar las 18 observaciones al informe, Ramelli indica que la propia Natalia se le acercó para dialogar sobre las descalificadoras valoraciones que hizo sobre su labor, pero este se negó pues “todo debe estar documentado, es manejo de dineros públicos, algo muy delicado”.

“Hice la lista de los 18 puntos y pedí a la firma de Springer que me los contestara, pero nunca lo hicieron, entonces ¿qué podía hacer yo?”.

Se abstuvo de hacer comentarios y dar su opinión personal respecto al escándalo de contratos de la Fiscalía, pero indicó que no tuvo “nada que ver con el proceso de contratación”.

Reiteró, finalmente, que “no se necesitaba el estudio de Natalia Springer, el primer informe no aportó nada que no se supiera ya”.

“El informe de Springer dice cosas que todos sabemos, no soy experto en las Farc pero leí cosas que ya sabía”, finalizó.