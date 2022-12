Salida de petróleo de exportación por el Río Magdalena en peligro

El director de Cormagdalena Alfredo Varela señaló que, si no se comienzan los dragados en el canal del dique, sector pasacaballos, que da entrada a la bahía de Cartagena, la zona podría sedimentarse y cerrarse el paso, lo que afectaría el 90 % de la salida de hidrocarburos del país, pues por el canal se transporta para su exportación el petróleo.

Publicidad

El dragado no puede comenzar hasta que, por una orden judicial de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Judicial de Cartagena, se haga una consulta previa con la comunidad de la zona para analizar proyectos estratégicos de beneficio y desarrollo en el sector, a lo que Cormagdalena responde que, por ser un trabajo de mantenimiento, no es necesaria tal consulta.

“Es normal que estos trámites se demoren entre seis y ocho meses, entonces aquí no es un tema de agilizar trámites porque esos son sus tiempos, mientras hacemos la consulta no podremos hacer los trabajos de dragado durante esos meses y corremos el riesgo que durante este tiempo se nos pueda sedimentar esa zona y cerrar el acceso a la bahía de Cartagena”, dijo.

Publicidad

El funcionario agregó que “el riesgo que tenemos es que por ahí salen la gran mayoría de hidrocarburos del país, más del 90 %, más del 60 % de la carga de Ecopetrol a los mercados internacionales y el día que se nos sedimente y se prohíba la navegación por esa zona, no va a ver forma de acceder a la bahía de Cartagena y yo no voy a tener cómo poder dragar porque tengo este fallo de tutela que me exige la consulta”.

Publicidad

Sin embargo y, aunque no esté de acuerdo con la consulta previa, la entidad le pidió al Ministerio del Interior la autorización para realizarla.

“Consideramos que estos trabajos de dragado son mantenimiento de las vías y esta es una vía de movimiento de carga, y estos trabajos no necesitan consulta previa, estamos haciendo la debida defensa, pero igual estamos acogiéndolo y adelantando la solicitud de consulta previa con el ministerio”.