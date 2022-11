Sanciones económicas podrían terminar causando más daño al pueblo venezolano: Uribe

La grave crisis que enfrenta Venezuela fue uno de los temas centrales que se discutió en la primera jornada del Concordia Americas Summit, que tiene como epicentro la ciudad de Bogotá.

En uno de los paneles de la cumbre, que reúne a distintos líderes de los sectores público y privado, el expresidente Álvaro Uribe habló de los retos para lograr la salida de Nicolás Maduro del poder en el vecino país y expresó varias preocupaciones.

“Las sanciones económicas: me preocupa que no se resuelva el tema y las sanciones económicas terminen no por acabar al régimen de Maduro, sino por causar más sufrimiento al pueblo de Venezuela”, dijo.

El exmandatario agregó en que se debe insistir en el “esfuerzo diplomático del presidente Iván Duque” y señaló que “hay que tener paciencia y darle tiempo al Grupo de Lima”.

Asimismo, sobre el caso colombiano, Uribe defendió la posición que asumió en su gobierno.

“Mis opositores decían que tenía aislada a Colombia, porque no estaba con el grupo de Hugo Chávez, Lula Da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, los Kirchner y Daniel Ortega. Creo que fue bueno haber mantenido a Colombia aislada de ese proceso”, manifestó.

Sobre el panorama actual del país, el senador afirmó que “el Gobierno tiene todo para ser muy exitoso en el mediano y largo plazo, pero el problema que veo es por las tensiones sociales en el corto plazo, producto de herencias”.

“El país va a tener un muy buen resultado en el mediano y largo plazo y el presidente Duque tiene unas dificultades en el corto plazo con la Corte Constitucional, tenía que rebajar impuestos, pero confío en que se pueda sortear, tengo mucha confianza”, agrego.

Las alertas sobre el populismo, según Julio Borges

Uribe compartió panel con el abogado chileno Axel Kaiser y el embajador del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ante el Grupo de Lima, Julio Borges.

El expresidente de la Asamblea Nacional venezolana agradeció el apoyo de Colombia a la lucha por el restablecimiento del orden en su país, pero habló además de cuatro síntomas que, a su juicio, alertan sobre el populismo.

Cuando se pierde el proyecto común y el país comienza a polarizarse.

Empobrecimiento de la clase media.

Pérdida de un centro democrático para construir consensos.

Antipolítica: sin partidos políticos se cae en una autopista de populismo.

La dirigente venezolana María Corina Machado no pudo asistir al evento, pero, a través de un video, indicó que “los enemigos del populismo son la libertad, el Estado de derecho y las instituciones” y concluyó que “Venezuela representa la palanca que busca expandir este proyecto, cuya próxima víctima espera que sea Colombia”.