Santos advierte que gobierno Duque estaría llamando a campaña Trump para apoyar reelección

El expresidente Juan Manuel Santos reveló que recibió una llamada de Washington en la que advirtieron que, aparentemente, voceros del Gobierno colombiano estarían llamando para ofrecer ayuda a la campaña reeleccionista de Donald Trump.

El exmandatario indicó que en dicha llamada le manifestaron que ese acto es ilegal y que deja muy mal parado al Gobierno Nacional frente a este país.

"Hay un aspecto que a mí me preocupa enormemente porque me han llamado de Washington y me han dicho: ‘Usted que fue el arquitecto de la política bipartidista, hay voceros de Gobierno actual de Colombia que están llamando a la campaña de Trump a ver cómo pueden ayudar’ y eso es muy grave porque, no solamente es ilegal, sino que eso genera una reacción del Partido Demócrata, que ya sabe que eso sucede y rompe la política bipartidista", señaló Santos

El Nobel de Paz afirmó que estos hechos pueden generan un fuerte impacto en la región por la elección del nuevo presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que estaría imponiendo el gobierno norteamericano con la ayuda de Colombia.