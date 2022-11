Santos advierte que temporada invernal alcanzará su pico más alto la próxima semana

El presidente, Juan Manuel Santos, advirtió este sábado que la semana entrante la temporada invernal alcanzará su pico más alto, por lo que reiteró el llamado a las autoridades a no bajar la guardia ante las posibles precipitaciones.



“El Ideam nos hizo un informe sobre la situación de lluvias, la semana entrante debemos llegar al pico de la intensidad de las lluvias de esta temporada. Y luego poco a poco va a ir descendiendo esa intensidad”, informó el mandatario.



No obstante, advirtió que “siempre hay que estar alertas, porque en esta situación de cambio climático las coyunturas o las circunstancias cambian rápidamente (…). Siempre hay que estar alertas, no bajar la guardia”.



Así mismo, el Jefe del Estado indicó que varios departamentos del país tienen una especial afectación a causa de las lluvias, por lo que presentan mayor riesgo de deslizamientos.



“Esos departamentos que por las lluvias recientes están en alerta roja son los departamentos del Eje Cafetero, es decir Risaralda, Caldas, Quindío, Chocó y el Huila, han tenido también una situación bastante crítica en materia de saturación del terreno por causa de las lluvias”, afirmó.



Santos insistió además en la necesidad de que la comunidad escuche únicamente las voces autorizadas ante posibles eventualidades por cuenta de las lluvias.



“No oigan voces que no sean las voces autorizadas, las voces oficiales. Hay mucha gente interesada en crear pánico donde no existen razones para ningún pánico, y hay mucha gente interesada en desinformar. Escuchen las palabras, los consejos, las instrucciones de las autoridades competentes”, indicó.



De igual modo, Santos presentó un balance de las ayudas que el Gobierno Nacional ha otorgado a los damnificados por la actual temporada invernal.



“Más de 19.000 mercados han sido entregados; 93.700 kits de ayuda no alimentaria (…). Se han entregado 7.670 subsidios de arriendo, y para dar una magnitud del tipo de ayuda en materia humanitaria, 51 millones de litros de agua se han distribuido. Y en esto se han invertido hasta el momento 44 mil millones de pesos”, puntualizó.



El Jefe del Estado estuvo acompañado en el evento por la Gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el Alcalde de Cali, Maurice Armitage, directores de entidades gubernamentales y altos funcionarios del Gobierno Nacional.