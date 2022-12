Santos autorizó a MinDefensa entregar información a Comisión de la Verdad

Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que el presidente Juan Manuel Santos autorizó la respuesta positiva del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares a la solicitud hecha por el padre Francisco de Roux en la que pide información de inteligencia, en el marco de las investigaciones que adelanta la Comisión de la Verdad.



El presidente enfatizó en se entregue la información que pueda contribuir al esclarecimiento de la verdad y que no comprometa la seguridad nacional.



La información requerida por la Comisión de la Verdad no requiere la identidad puntual de miembros de la Fuerza Pública, indicó el sacerdote en entrevista con BLU Radio.



“Nosotros no podemos desclasificar información reservada para darla a conocer al público, bajo contenedores muy rigurosos de privacidad”, explicó el presidente de la Comisión.



De acuerdo con Roux, reconocer la realidad sobre lo sucedido a lo largo de décadas de guerra le permitirá a los colombianos "ganar una visión de conjunto que nos ayude a salir adelante".







