Santos guardará ‘bastón de mando’ que recibió en Sierra Nevada de Santa Marta en 2010

Fue el 7 de agosto cuando Santos, recién posesionado, recibió el bastón que representa la autoridad.

Este viernes, casi 8 años después, recibió una sorpresa luego de que las autoridades de las etnias arhuaco, kogui y wiwa, que habitan junto a los kankuamos, decidieron regalárselo como muestra de agradecimiento.

“En un gesto que me honra muchísimo y que me llega al fondo del corazón me dijeron: presidente Santos, nosotros nunca hemos hecho esto, pero lo vamos a hacer con usted, no nos devuelva el bastón, quédese con él. Eso sí se lo vamos a limpiar”, dijo.

La limpieza es para purificarlo de las malas experiencias que tuvo durante su gobierno.

Minutos antes, Santos tuvo una ceremonia espiritual privada y luego sancionó dos leyes para conservar el medio ambiente.

Los gobernadores de las comunidades hicieron una petición para que el próximo gobierno no permita la minería en cercanías de la sierra.

“Es inconcebible que haya más de 300 solicitudes de títulos mineros en la parte baja. Si eso se logra materializar esta Sierra Nevada en 30 o 40 años ya no existirá, o tal vez sí exista, los que no vamos a existir somos los seres humanos que no supimos cumplir la misión que nos dejaron nuestros padres espirituales”, advirtió Jaime Arias, gobernador del pueblo kankuamo.