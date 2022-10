Santos niega plata de Odebrecht en campaña y anuncia licitación para Ruta del Sol

El presidente Juan Manuel Santos anunció la liquidación del contrato para construir la Ruta del Sol y una nueva licitación, así como negó que haya ingresado dinero de Odebrecht a su campaña presidencial de 2014.

“Con el fallo del juez sobre la Ruta del Sol II, del viernes pasado, se procederá a liquidar el contrato y abrir una nueva licitación, y, en el entretanto, vamos a procurar que Invías siga la construcción de la carretera para que no se retrase la obra”, dijo el jefe de Estado en entrevista con El Tiempo.



En cuanto al supuesto ingreso de dinero de la multinacional en su campaña, Santos aseguró que confía plenamente en las actuaciones de Roberto Prieto.



“No la han encontrado y lo que me han dicho es que no la podrán encontrar porque no existe. El gerente de la campaña, Roberto Prieto, por iniciativa suya, propuso que no se recibiera ninguna contribución del sector privado y que la financiación fuera exclusivamente con la reposición de votos que ordena la ley. Así tengo entendido sucedió y así fue reportado al Consejo Nacional Electoral”, dijo Santos.





Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:





-El expresidente Álvaro Uribe insistió en su llamado al fiscal Néstor Humberto Martínez para que avance en las investigaciones para aclarar si hubo o no dineros de Odebrecht en la campaña de Óscar Iván Zuluaga.



-Los organismos de emergencias empezaron a recibir ayudas para la familia que fue víctima del incendio de esta madrugada que mató a 5 niños y a un adulto.



-Más de 12 mil viviendas están sin agua en el corregimiento de San Antonio de Prado en Medellín.



-Israel advirtió que no le permitiría la entrada a su país a Alejandro Toledo, luego de que algunos artículos de prensa revelaran que el expresidente podría estar embarcado en un avión hacia ese territorio.



-Chelsea empató en la liga inglesa y sigue como único líder tras 25 jornadas.