Santos pide a poderes del Estado resolver casos del procurador y Pretelt

Un llamado para resolver cuanto antes los casos del procurador, Alejandro Ordoñez, y del magistrado Jorge Pretelt realizó el presidente Juan Manuel Santos al Senado de la República y al Consejo de Estado.



Esto con el fin – dijo - de enviar a la ciudadanía el mensaje de que las instituciones en el país sí sirven y no hay preferencias para fallar en justicia y en derecho.



Sobre el caso del procurador, el presidente Santos recordó que “desde hace más de 3 años está a su estudio una demanda sobre la elección del procurador”.



“Aquí tampoco podemos decir si deben fallar a favor o en contra. ¡Ustedes son los jueces! pero es muy mal mensaje que pase tanto tiempo sin una definición”, dijo.



El mandatario sostuvo que es muy mal mensaje que los más altos funcionarios interpongan recursos dilatorios, en lugar de buscar el pronunciamiento de fondo.



“Como jefe de estado –con todo respeto por su autonomía–, creo que en casos como éste y otros similares, hay que dar prueba de eficacia y de agilidad. Hay que demostrar que los altos funcionarios del Estado se les juzgan con el mismo rasero que a cualquier ciudadano del común”, expresó.



De igual forma, sobre Pretelt expresó: “Dice que su acusación e investigación tienen orígenes políticos. Esa es una moda que ha hecho carrera cuando cualquier alto funcionario o exfuncionario es llamado a rendir cuentas: se declaran “perseguidos políticos”.



“Ni el Gobierno, ni yo, hemos movido un dedo para que la decisión sea en cualquier sentido. ¡Claro que no! La responsabilidad –por primera vez– es del Senado, que se convierte en juez”, continuó el mandatario.



Santos hizo un llamado a los senadores a que voten, a que no eludan su responsabilidad y demuestren al país que las instituciones funcionan.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-La Fiscalía pedirá circular roja contra Jorge Moreno Ojeda conocido como el ‘zar de la seguridad privada’.

-La ONU y el Gobierno nacional firmaron un convenio por 12 mil millones de pesos para titular 5.500 campesinos dentro del programa de sustitución de cultivos ilícitos.

Publicidad

-La ministra de Comercio anunció una nueva reunión con su homólogo de Venezuela para definir la apertura del intercambio comercial en la frontera.

Publicidad

-Dos casos de maltrato contrala mujer en menos de 24 horas en Barranquilla dejan como saldo una mujer quemada y un hombre muerto a manos de la policía.

-Hay una emergencia en la localidad de San Cristóbal por cuenta de los fuertes vientos que afectaron al menos 19 viviendas.

Publicidad

-Grafitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia están sembrando el miedo en Villavicencio y el municipio de Cumaral.