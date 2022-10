Santos pide sanción a acueductos que no presentaron planes para enfrentar sequía

El jefe de Estado ordenó sancionar a las empresas de acueducto que no han colaborado para enfrentar a El Niño.



“Solicitamos sancionar a las empresas de acueducto que no hayan presentado sus planes de emergencia”, enfatizó el mandatario.



En la reunión, a la que asistieron los ministros de Agricultura, Vivienda, Hacienda, Ambiente, el director del Ideam, de la Unidad de Riesgos y del Fondo de Adaptación, Santos también aseguró que gracias a las inversiones que ha hecho el Gobierno en los últimos días no se ha presentado desabastecimiento de agua en más de 180 municipios que fueron reportados como vulnerables.



El presidente aseguró que también le están entregando al Cuerpo de Bomberos 30 mil millones de pesos anuales y se pasó de tener 243 cuerpos de bomberos a 700.



“Las inversiones totales en planes que de una u otra forma apoyan la mitigación de los efectos ya superan los 1.4 billones de pesos”, aseguró Santos.



Hizo un llamado urgente a los alcaldes y gobernadores para que pongan en marcha medidas alternativas de abastecimiento.



“El fenómeno de El Niño es el segundo más fuerte del que se tenga registro y se va a intensificar de aquí a marzo. La temperatura del Océano Pacífico fue de 2.3 grados (…) En las regiones Andina y Caribe vamos a seguir teniendo temperaturas entre 2 y 5 grados por encima del promedio histórico”, finalizó.



Por otro lado, destacó la reapertura de la hidroeléctrica de la represa de El Quimbo que, según él, “ha significado un aumento en los niveles de navegabilidad del río Magdalena” y el caudal ha subido el nivel en 21 cm3.



Finalmente, desmintió que se presentara una mortandad de peces, como lo denunció el gremio de piscicultores del Huila.



“No se ha dado esa mortalidad de peces de la que se ha venido hablando (…) el argumento es todo lo contario, Si no se hubiese abierto El Quimbo el agua se hubiera deteriorado”, finalizó.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-Este jueves, en una reunión conjunta entre el grupo EPM, su Junta Directiva y concejales de Medellín se decidirá la venta o no del 13,14 por ciento de las acciones del grupo en Isagen.

-La saliente general Luz marina Bustos hace su primer pronunciamiento tras conocerse su retiro como subdirectora de la Policía Nacional.

-El Consejo Nacional Electoral dejo en firme la elección de los magistrados del Valle y alcalde y los Concejales del municipio de Buga, en el Valle del Cauca.

-Al menos un niño murió luego de que una avalancha sepultara un grupo de escolares en los Alpes franceses. 10 menores estarían desaparecidos.

-Los tenistas colombianos Alejandro Falla y Alejandro González ganaron en su debut en el cuadro clasificatorio del Abierto de Australia.