Santos y Correa hicieron un pacto para detenerme y deportarme: Fernando Balda

El exdiputado ecuatoriano Fernando Balda que fue víctima de un aparente secuestro en Bogotá hace seis años, reiteró sus acusaciones contra el expresidente Rafael Correa y sumó al mandatario colombiano Juan Manuel Santos a sus denuncias.

En entrevista con BLU Radio, Fernando Balda aseguró que cadenas de mando y viáticos probarían la relación del expresidente ecuatoriano con la orden de secuestrarlo.

“Sobornaron a policías colombianos, que estaban comandados por un general de apellido Vargas, que era comandante de la Dipol”, aseguró Balda en entrevista con BLU Radio.

“El presidente Juan Manuel Santos hace un acuerdo, un pacto con Rafael Correa y en un acto sin precedentes, creo que muy parecido al que con este joven colombiano Lorent Saleh, me detienen y me deportan a Ecuador para entregarme a un país donde se me perseguía, violando la carta sobre los Derechos Humano”, sostuvo.

De acuerdo con el exdiputado, en el expediente constan varias pruebas que muestran la relación de Rafael Correa con su proceso.

“Se ha determinado varias cadenas de mando que llegan al despacho del presidente Rafael Correa. Existen viáticos girados por la Presidencia de a República”, señaló.

El secuestro se produjo en Colombia la noche del 13 de agosto de ese año, cuando Balda fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo.

“A mí no se me perseguía por ningún delito grave, sino simplemente por mis opiniones públicas”, sostuvo.

El caso ha cobrado relevancia luego de que la fiscalía del vecino país aceptara la declaración del conocido opositor de Correa, al tiempo que ordenó la detención preventiva de dos exmandos de los organismos de Inteligencia.

“La inteligencia ecuatoriana pudo haber a la inteligencia colombiana y haberles hecho creer que yo era un peligroso criminal”, sostuvo Balda.