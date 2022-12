‘Santrich’ está en Colombia cerca de la frontera con Venezuela: MinDefensa

El ministro de Defensa, Guillermo Botero, dijo que es muy probable que ‘Jesús Santrich’ se encuentre en la frontera con Venezuela.

“Él estaba en territorio del Cesar, cercano a La Guajira, entonces diría que él puede estar perfectamente en territorio colombiano, cerca a la frontera”, sostuvo.

Asimismo, el jefe de cartera indicó que ‘Santrich’ era cuidado por esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

“A ‘Santrich’ lo estaba protegiendo la Unidad Nacional de Protección. Él era una persona que estaba siendo protegida por la UNP”, dijo.

Recordó, además, que el exguerrillero puede moverse en el territorio nacional sin ningún tipo de restricción.

“No lo tenemos rastreado, es una persona que puede moverse libremente en el país, no tiene restricción de ninguna clase. Sobre él no pesa ninguna orden de captura y no tiene orden de arraigo de algún municipio, ni mucho menos”, puntualizó.

