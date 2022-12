Sara fue discriminada en Salitre Mágico porque tiene ojos rasgados: María Rabelo

Sin embargo, dice Rabelo, se encontró con un caso de discriminación por parte de funcionarios del centro recreativo.



“Cuando vio el gusano que dijo que quería subir se hizo la fila con todos los niños y en el momento de pasar la puerta y que para subir a la atracción física mente se la cerraron y en el momento que se la cerraron dijeron ellos ella no puede subir hasta que no la veo un médico, perdón, cómo así, venga donde dice”, explicó.



En entrevista con Blu Radio, María Elena Rabelo aseguró que su hija fue discriminada por el aspecto físico.



“Sara fue discriminada solamente porque físicamente tiene los ojos rasgados, a cuántos niños no los están discriminando porque físicamente pueden tener otras cosas”, enfatizó.



La madre de Sara dijo que la parte de responsabilidad de los visitantes en ningún momento dice que es una restricción para personas con Síndrome de Down y que no hay una guía de restricciones en cada atracción.



“No había ningún letrero que dijera que no se podía subir (…) ellos tienen que informar cuáles son las restricciones de uso”, reiteró Rabelo.



Finalmente, recordó que hace tres años había puesto la queja por escrito, por lo que estimó que “es algo que viene sucediendo desde hace mucho tiempo”.