Sarita Michel y su último recorrido: primo la habría llevado en moto antes de desaparecer

La desaparición de Sarita Michel Vargas , una niña de 9 años que desapareció en la madrugada del pasado 25 de diciembre en Sogamoso, Boyacá, sigue generando conmoción y preguntas sin respuesta.

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, su primo, Juan Carlos Rodríguez Vargas , habría sido la última persona en verla y llevarla en su motocicleta antes de que se perdiera todo rastro de la menor.

Primo Sarita Vargas

Rodríguez Vargas fue capturado este viernes, 17 de enero, en la vereda Cartagena, en el municipio de Firavitoba, Boyacá. La Fiscalía lo acusa de desaparición forzada, basándose en pruebas y testimonios que lo vinculan con los últimos movimientos de Sarita Michel. Según las autoridades, la menor salió de su hogar tras una discusión familiar en la madrugada de Navidad y fue vista por última vez en compañía de su primo.

Las investigaciones apuntan a que el detenido se encontró con Sarita en un sector conocido como Vanegas, en las afueras de Sogamoso. Allí, según la Fiscalía, el hombre la subió a su motocicleta y la trasladó hasta una zona rural conocida como El Ciral. Este trayecto, según las autoridades, se ha convertido en una pieza clave para esclarecer los hechos.

Ante las preguntas de los investigadores negó haber tenido contacto con la niña Señaló la Ficalía.

“El 25 de diciembre, en horas de la madrugada, la menor de edad salió de su lugar de residencia, luego de una discusión familiar, y no regresó. Posteriormente, se encontró con su primo, quien la llevó a la vereda El Ciral en una motocicleta”, detalló la Fiscalía en un comunicado.

Ante las preguntas de los investigadores negó haber tenido contacto con la niña Señaló la Ficalía.

El sospechoso, que fue enviado a prisión, no aceptó los cargos por desaparición forzada que le fueron imputados, y su caso pasará a juicio en las próximas semanas. Mientras tanto, la familia de Sarita y la comunidad de Sogamoso claman por respuestas y la pronta localización de la niña.

La razón por la que Sarita Michel salió de su hogar en la madrugada

La hermana mayor de Sarita Michel, Mayerly Andrade, contó que Sarita salió debido a una fuerte pelea que tuvo con su familia. "En medio del alboroto, la niña confesó ciertas cosas que no dejaron una buena reacción por parte de mi mamá, quien lo tomó a mal, por lo que la niña decidió irse".

Aunque Andre no reveló de qué se trató la pelea que desencadenó en la desaparición de la menor, señaló que esta no era la primera vez que Sarita tenía un episodio de estos, y que la familia no esperó ni 10 minutos para salir a buscar a la pequeña, pero no la encontraron.