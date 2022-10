Se acaba el tiempo para que empresarios y trabajadores definan salario mínimo

empresarios que ofrecen un incremento salarial del 4,2 por ciento dentro de los planteamientos de la Mesa de Concertación de Políticas Laborales.

Este lunes es la última oportunidad para conseguir un acuerdo, como lo señaló el ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón.

“Seguiremos conversando hasta el último minuto del próximo 29 de diciembre. El 30 tendrá que fijarse un decreto que obviamente esperamos sea un decreto concertado”, indicó.

Aunque aún no se ha programado un encuentro no se descarta que en el trascurso del día o, incluso, de este martes se desarrolle una reunión entre las partes en busca de un acuerdo. Lo cierto es que de no haberlo será el Gobierno Nacional el que defina el alza salarial.