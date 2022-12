Se conocen nuevas irregularidades en el PAE; esta vez en el Huila

BLU Radio contactó a Reynel Arturo Cuellar Meneses, representante legal de la Asociación de Padres de Familia Restaurante Escolar ‘La Galaxia’, ubicada en zona rural del municipio de Tarqui, al sur del Huila, y aseguró que nunca han hecho negocios con la Cooperativa Surcolombiana de Inversiones Limitada, y que nunca suministraron postres ni recibieron 20 millones de pesos por este servicio.

“Eso nunca ha sido verdad, yo nunca he tenido conocimiento sobre eso. Yo la verdad me quedé asombrado que iban a ir por mí de la Fiscalía a que diera una declaración. No tengo idea de esa cooperativa ni de quién la maneja”, sostuvo Cuellar Meneses.

Asimismo, indicó que no entienden cómo terminaron implicados en esta investigación y que desde la asociación nunca han manejado dineros.

“Nosotros hace como 7 años no manejamos plata porque la tesorera se murió hace 6 años y medio y para lo de restaurantes recibimos es mercados, pero dinero nunca hemos recibido y ni postres ni nada de eso”, afirmó el representante legal de la asociación.

La vereda La Galaxia, donde se encuentra este restaurante, está ubicado a 40 minutos del municipio de Tarqui, al sur del Huila.