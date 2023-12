"Se necesita retomar los buenos modales": Carmiña Villegas, influencer de etiqueta

Carmiña Villegas, influencer de etiqueta sobre la mes, entregó, en diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, tips o recomendaciones para tener un buen comportamiento durante las cenas navideñas de fin de año.

Según explicó la influencer, lo principal de cara a las comidas, tan comunes por esta época de fin de año, es "retomar los buenos modales" pues, asegura, "la tendencia es que nada importa" sobre la mesa, especialmente, en su concepto, con "el uso del celular", que considera "debe ser algo prohibido, porque estamos es compartiendo, la mesa es para compartir".

"Lo que importa es las buenas costumbres como un comportamiento, pero todo en su lugar. Una hamburguesa, por ejemplo, no tiene sentido con cuchillo y tenedor, porque es una comida que se come así. La pizza se come con la mano, pero dentro de qué contexto y dependiendo del tipo de pizza", explicó Villegas.

Cómo ser un buen anfitrión de comidas

Por otra parte, en cuanto a la hora de ser anfitrión, Carmiña recomendó "que haya una programación y organización" y sugirió, de paso, que los anfitriones se sientan "relajados", eso sí, velando por que lo que "ofrezcas se abundante" que no quiere decir, necesariamente, "de una gran variedad".

Qué comida ofrecer en un bufet

En esa misma línea, invitó a que, cuando la comida sea en la mesa, "deben ofrecerse cosas que se coman sentados en la mesa", a diferencia de un bufet, donde sugiere mejor "cosas fáciles de comer sin cuchillo y tenedor" y tener en cuenta "no invitar demasiada gente que no se va a poder atender".

Finalmente, la influencer que tiene más de 300.000 seguidores en Instagram, reveló que su llegada al mundo del contenido digital se dio gracias a que entendió, con el primero de sus videos, "que había una necesidad de la gente de saber de etiqueta".