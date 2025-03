“Se paralizó”: Petro contra la Fiscalía; dice que no investiga grandes casos de corrupción

El presidente Gustavo Petro dedicó parte del consejo de ministros de este martes a lanzar duras críticas contra la Fiscalía, calificando su gestión como pobre y hasta paralizada.

“... La Fiscalía parece que se paralizó, y todos estos grandes temas de corrupción no están siendo investigados, y hay que conversar con la fiscal qué pasa, porque la Fiscalía está para descubrir estas cosas, porque estos son delitos, el presidente ya no puede investigarlos Dijo Petro.

Y, acto seguido, el mandatario amplió su crítica contra el ente acusador hablando sobre el caso del contrabandista Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, insistiendo en que él sí ha indagado, pero la justicia no.

#EnDesarrollo El presidente, Gustavo Petro, volvió a cuestionar la eficacia de la Fiscalía para investigar casos de corrupción. “La fiscalía parece que se paralizó. Los grandes temas de corrupción no están siendo investigados”, dijo durante el consejo de ministros que se… pic.twitter.com/0PvwnSBPvd — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) March 25, 2025

“Yo puedo actuar en lo administrativo, pero la investigación es de jueces y fiscales, y si los jueces y fiscales lo que están haciendo es investigar a favor, entonces al 'Pitufo' se le investiga por lo que hizo después del 2023, qué bonitos, les quieren ver si me dio plata, pues no me dio plata, entonces va a perderse la investigación, y toda la corrupción del 'Pitufo' va a quedar impune”, cuestionó el presidente.

Publicidad

Cabe recordar que, de acuerdo con varias denuncias y hasta acusaciones de los mismos miembros del Gobierno nacional, el “zar del contrabando”, hoy preso en Portugal, intentó infiltrar la campaña presidencial de Petro en 2022 con un un aporte de $500 millones que, según el mismo mandatario, ordenó regresar una vez conoció el interés.