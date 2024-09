Secretarías de Transporte no estarían obligadas en hacer más operativos contra plataformas

La Superintendencia de Transporte emitió una circular en la que exige a las Secretarías de Tránsito de los municipios de Colombia a aumentar los operativos en contra de los conductores de las plataformas digitales de movilidad, como Uber, Didi, Cabify, InDriver y otras. Esta medida reavivó la discusión sobre la regulación de estos servicios, que parecía haberse resuelto con la última sentencia de la Corte Constitucional.

En conversación con Blu 4.0, el concejal Juan Daniel Oviedo y el presidente de Alianza In, José Daniel López, debatieron en torno a la autonomía territorial y el derecho al debido proceso de los conductores de las plataformas. Comentaron que las Secretarías de Transporte son entidades independientes al pertenecer a los distritos, por lo que no estarían obligadas en incrementar los operativos contra estas aplicaciones.

El concejal Oviedo mencionó que esta circular va en contra de los principios de fortalecimiento de la economía popular del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Señaló que durante 10 años no ha habido un gobierno capaz de promover una reforma a la Ley del servicio público de transporte para reconocer la realidad y el impacto positivo de las plataformas digitales de movilidad en la generación de empleo y la seguridad de las mujeres.

"Yo creo que aquí lo que hay es una contradicción dentro de los principios de la base de este Gobierno del presidente Gustavo Petro, que es el fortalecimiento de la economía popular (...) Entonces el Concejo de Bogotá lo que dijo es no se la monte a los conductores de plataformas porque son la principal fuente de la economía informal a la hora de generar empleo en una ciudad como Bogotá. No podemos rajar y decir no está prohibido, lo vamos a perseguir, cuando en realidad la movilidad individual de pasajeros a través de esas plataformas le está garantizando el sustento a más de 300.000 familias en Bogotá", dijo el excandidato a la alcaldía de la capital.

Publicidad

Por su parte, José Daniel López enfatizó que esta circular va en contra de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que reconoce el derecho humano a disfrutar de los avances científicos y tecnológicos en las plataformas de movilidad. Afirmó que Colombia está rezagada en comparación con otros países de América Latina en la regulación de estos servicios y que es necesario pasar de la persecución a la regulación.

"Lo que hace esta circular es hacer que los conductores de aplicación no puedan disfrutar de ese avance de la ciencia y de la tecnología, sino que, por el contrario, las alcaldías, las secretarias de movilidad, arriados por una amenaza de multa por parte de la Superintendencia de Transporte, tengan que salir a perseguirlos, a impedirles trabajar a unos y a los otros", añadió López.

Publicidad

Esta circular de la Superintendencia de Transporte ha generado preocupación y reavivado la discusión sobre la regulación de las plataformas digitales de movilidad en Colombia. Tanto el concejal Oviedo como José Daniel López enfatizan la importancia de regular y no perseguir estas plataformas, reconociendo su contribución a la economía y la sociedad.