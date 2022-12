Sector que respaldó a Sergio Fajardo adhiere a campaña de Iván Duque

se están concentrando esta última semana de campaña en conquistar los votos del centro, representados en sectores que apoyaron candidaturas como la de. Precisamente, este martes, una fracción de quienes apoyaron la aspiración presidencial del exalcalde de Medellín anunció su apoyo a

Iván Duque.

Se trata de Luis Carlos Roncancio, Sandro Jiménez, Jhon Fajardo, Marino Bravo y Jorge Hernán Roncancio. Este último es recordado por promover en su fallida campaña a la Cámara por Alianza Verde la polémica propuesta de castigar con la pena de muerte a los corruptos.

Sobre ese planteamiento, Roncancio explicó que sigue convencido de que este tipo de medidas, que calificó de “ejemplares”, son necesarias para enfrentar ese flagelo, al tiempo que explicó que no ha podido conversar sobre el tema con el candidato del Centro Democrático.

Duque destacó estos nuevos apoyos que llegan a su campaña faltando cuatro días para la segunda vuelta presidencial.

“Yo no pretendo, de ninguna manera, arrogarme ningún espacio de liderazgo que tenga el doctor Sergio Fajardo, pero si hay personas que lo acompañaron y que hoy deciden acompañarme, eso me honra, porque siempre he tenido hacia él respeto y nos une el propósito de hacer de lo de la educación un vehículo de transformación social en el país”, explicó.

Duque se dedicará en los próximos días a adelantar tareas de volanteo y contacto con la comunidad en Bogotá y algunos municipios de Boyacá.