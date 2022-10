Senado definirá futuro de consulta anticorrupción después de primera vuelta presidencial

Después de más de seis horas de debate y un rosario de impedimentos presentados por 30 senadores de la República que temían acciones en su contra por un presunto conflicto de intereses con dos de los puntos de la consulta anticorrupción, la plenaria de esa corporación decidió finalmente aplazar una decisión final sobre el tema para el próximo 5 de junio, después de la primera vuelta presidencial.



La mayoría de bancadas decidieron respaldar una proposición presentada por el Centro Democrático, en la cual se planteaba la inconveniencia de tramitar el concepto favorable a la iniciativa, en medio de la contienda electoral.



Las posiciones de los partidos



La senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) afirmó que la colectividad se compromete con acompañar en su totalidad la iniciativa, siempre y cuando se dé el aplazamiento del debate, con lo cual tendría que votarse en las urnas a más tardar en el mes de septiembre. Para la congresista, el hecho de que una de las promotoras, la senadora Claudia López, sea fórmula vicepresidencial de un candidato, dificulta que se tramite en este momento para que coincida con la segunda vuelta.



El Partido de La U tiene posiciones divididas. El senador Roy Barreras, por su parte, cuestionó la utilidad de la consulta para combatir la corrupción, pues señaló que es muy costosa (297.300 millones de pesos) y la calificó incluso de “espejismo”. Afirmó que está de acuerdo con que se aprueben dos de los mandatos: la reducción del salario de los congresistas y establecer un máximo de tres periodos en corporaciones públicas. Sin embargo, consideró los demás como inconvenientes y “populistas”, e incluso explicó que muchos de los puntos ya están consagrados en la legislación colombiana.



Mientras tanto, el senador Jimmy Chamorro habló como vocero de una parte de su bancada y afirmó que considera conveniente tramitarla. “Es un paso para que el Congreso se auto reforme. Es un mensaje claro para decir: No más corrupción”, agregó.



Por Cambio Radical intervino Carlos Fernando Galán, quien indicó que su partido acompaña “el espíritu de la consulta”, pero que el objetivo fundamental no se puede llevar a cabo porque, entre otras cosas, “la ley prohíbe tocar el presupuesto (salario de los congresistas) vía consulta popular”.



Hernán Andrade, presidente del Partido Conservador, cuestionó la consulta y dijo que se no se resuelve el problema de la corrupción. Criticó además que en muchos de los puntos se cite como ejemplo a los partidos tradicionales cuando en listas como la de Alianza Verde hay personas “cuestionadas”, haciendo referencia a la ex candidata al Senado Sonia Elvira Veloza, investigada por su presunta responsabilidad en el caso del Fondo Colombia en Paz.



Cuestionan viabilidad



El senador Carlos Alberto Baena anunció que su partido, el Mira, apoyará la iniciativa, pero consideró que se va a hundir en el control constitucional y cuestionó también el costo.



“Los mandatos de la consulta aparecen como enunciados y no como artículos, lo cual va a dificultar llegar a consensos sobre cómo redactarlos, eso no será sencillo”, añadió.



Opción Ciudadana también dio zanahoria y garrote, pues aunque anunció su respaldo, al tiempo cuestionó varios puntos.



El Partido Liberal, al igual que el de La U, tuvo dos intervenciones. El senador Luis Fernando Velasco planteó que su colectividad votará positivamente. “El sistema político colombiano está definido para no tener controles, por eso debemos hacer una reforma política para que acceder al poder no sea un mecanismo de compra de conciencias”.



El senador Juan Manuel Galán dijo a su turno que “esta consulta permite empezar a formar una conciencia y un cambio cultural que es importante. Si votamos ‘no’ estaríamos enviando un mensaje muy negativo a todos los colombianos”.