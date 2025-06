Senador Vidal defiende ley que regula los vehículos de movilidad personal

El senador Julio Elías Vidal se pronunció este jueves en Mañanas Blu frente a las críticas de la Bancada de la Bicicleta en Bogotá contra la Ley 111 de 2023, que regula el uso de vehículos de movilidad personal, como patinetas y bicicletas eléctricas, en todo el país.

Vidal aseguró que el proyecto fue radicado en 2023 y aprobado tras surtir los cuatro debates requeridos, con el acompañamiento de diferentes sectores. “Este proyecto de ley fue radicado en 2023 y se aprobó al final de esta legislatura tras sus cuatro debates. Después de que el proyecto es aprobado, no están de acuerdo. Durante el trámite del proyecto, recibió varias proposiciones y se fue retroalimentando. Votaron a favor de ellas y del proyecto, y surtió los debates necesarios”, explicó el congresista.

El senador aclaró que la norma no restringe el uso de bicicletas convencionales, sino que pone límites a los vehículos eléctricos, particularmente en su potencia. “Quien define los vehículos es el Ministerio de Transporte, lo que nosotros hicimos fue ponerle un techo a esto. Pusimos un tope de 1000 vatios, diciendo cuáles pueden circular, pero no pueden pasar de ahí. Muchos de estos vehículos de movilidad personal urbana no tienen SOAT, no tienen necesidad de pase ni placa, como incentivo a la movilidad sostenible”, indicó.

¿Qué van a regular de las patinetas eléctricas en Colombia?

Asimismo, Vidal señaló que la ley busca poner orden al creciente uso de estos dispositivos en las ciudades y establecer normas mínimas de seguridad. “El proyecto está poniendo ciertas normas, como casco, prendas reflectivas y un mínimo de edad. El proyecto establece que vayan por la cicloestructura, como hoy está pasando. Estamos es tratando de arreglar ese desorden, hay que regular su tránsito en Bogotá y todas las ciudades de Colombia”, puntualizó.

La Ley 111 de 2023 ha generado controversia entre colectivos ciclistas y algunos concejales de Bogotá, quienes advierten que puede afectar la movilidad sostenible y la seguridad de los usuarios, mientras que sus defensores la consideran necesaria para reglamentar el uso de vehículos eléctricos ligeros y garantizar la seguridad vial.