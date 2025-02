Senadora Esperanza Andrade: "Soy una mujer de partido y votaré como indique la bancada"

En la mañana de este martes, 18 de febrero en el recinto de la primera vicepresidencia del Senado y contando con la presencia del presidente del Senado Efraín Cepeda , el expresidente de la corporación Iván Name, el exsenador Hernán Andrade, el secretario del partido Conservador Adolfo Pineda, el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, entre otros invitados; tomó posesión Esperanza Andrade como Senadora de la República.

Andrade llegó en reemplazo de José Alfredo Marín, senador de la Comisión Séptima, quien renunció en las últimas horas por motivos de salud. En diálogo con Blu Radio, la nueva senadora insistió que es una congresista fiel a los principios conservadores y que así será su actuar en tanto en la comisión como en la plenaria.

“Yo soy conservadora, he sido disciplinada, estaré muy atenta a las decisiones que tome la bancada . Saben ustedes que el partido conservador en este momento es partido independiente, eso nos da la oportunidad de votar los proyectos que creamos van en beneficio de la comunidad y de no votar los que consideremos que no son buenos para el pueblo colombiano”, señaló Andrade.

La congresista dejó claro que, frente a las reformas sociales que se tramitan en la Comisión Séptima (laboral y de salud), su papel será estudiarlas con detenimiento en el entendido que se hacen necesarias modificaciones al sistema.

“Estudiaremos con mucho detenimiento la reforma a la salud, es una reforma necesaria, sé que hay que hacerle muchas modificaciones, pero en este momento tan crítico del país tenemos una salud colapsada, unas EPS quebradas, necesitamos que el Gobierno nacional le ponga atención rápidamente al tema de la salud de los colombianos. Así que votaremos con total independencia, no voté por el presidente Petro, pero estaré muy atenta en las cosas y en los proyectos de ley que beneficien al pueblo colombiano”, dijo Andrade.