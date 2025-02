Efraín Cepeda al presidente Gustavo Petro: “El Congreso se hará respetar”

En una extensa publicación hecha en las últimas horas en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo choque con el Congreso y los medios de comunicación. El motivo: el lento avance de la votación de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes, que solo pudo aprobar siete artículos durante las sesiones extraordinarias de la semana pasada, justo antes de que se desbaratara la sesión por falta de quórum.

“El problema central está en que los congresistas en su mayoría, por ahora, no ven pertinente hacer las reformas y desean mantener el país en el caos de un neoliberalismo moribundo [...] Las sesiones extraordinarias, fueron citadas para ello, no avanzaron mucho en las reformas demostrando que el congreso no quiere aprobarlas. Publicaré la ausencia y el voto negativo de congresistas, partido por partido, para demostrarlo”, señaló el primer mandatario.

La hostilidad generalizada de los medios de comunicación contra mi gobierno, ya había sucedido lo mismo en mi alcaldia de Bogotá, pero esta vez es peor, tiene que ver conque los medios cayeron en poder de los hombres más ricos de Colombia.



El modelo de salida al neoliberalismo… https://t.co/9tLU4lRlHl — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 17, 2025

Ante este mensaje, el presidente del Congreso, el senador Efraín Cepeda (partido Conservador), respondió al jefe de Estado aclarándole que este no es un problema de hostilidad, sino de incapacidad para mostrar resultados y ejecución en lo que es un mal Gobierno.

“Su Gobierno va mal y así lo siente la gente. No esconda la incapacidad de su Gobierno tras términos rimbombantes ante la falta de resultados. Esto no es ni geopolítica ni discursos extenuantes, sino capacidad de ejecución y entrega de resultados concretos a la gente”, señaló Cepeda.

Presidente, en un país democrático el ejercicio libre de los medios no es hostilidad, ellos tienen derecho a informar lo que ven de su gobierno sin que los señale o descalifique. Así ha sido en todos los gobiernos.



Su gobierno va mal y así lo siente la gente. No esconda la… https://t.co/RIHxWOvroN — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) February 17, 2025

Publicidad

El jefe del legislativo le recordó al presidente Petro que la separación de poderes es un principio constitucional, que el Congreso no es un apéndice del Gobierno y que en el pasado a anteriores gobiernos el Congreso les ha aprobado o negado sus iniciativas, siendo clave el respeto entre las dos ramas del poder público, aceptando “con espíritu democrático” las decisiones autónomas e independientes.

“Su llamado a la revolución popular para hacer realidad la Constitución es un contrasentido, pues la Constitución entrega unas competencias que cada poder ejerce, así nos viva amenazando con revoluciones y linchamientos públicos. Le exijo una vez más que deje de amenazar al Congreso”, continúa el parlamentario conservador.

Cepeda pidió al país estar alerta a los llamados de desorden social que podrían tener intereses electorales de parte de un gobierno “que no tiene legado y que no es más que una enorme frustración en la historia nacional. El Congreso se hará respetar porque entendemos el papel que cumplimos en la democracia”.

Sectores políticos reaccionan al mensaje de Petro contra el Congreso

Por su parte, mediante un comunicado, el partido Conservador se sumó a las críticas contra el presidente al señalar que estas amenazas son directamente en contra de los partidos que en su autonomía han decidido no respaldar las reformas por considerarlas inconvenientes para el país.

Publicidad

“Desde el partido Conservador hemos puesto en evidencia los graves riesgos que hoy existen frente al sistema de salud, pensional y laboral, con argumentos sólidos y técnicos, esta postura no cambiará por amenazas de ningún tipo. La independencia del Congreso y las bancadas debe ser defendida por todos los colombianos, ya que representan la voluntad del pueblo que los eligió de forma legítima en las urnas”.

El Presidente Petro nuevamente amenaza de forma directa a los partidos políticos que hemos mantenido una posición crítica frente a las reformas que presentó ante el Congreso de la República, por considerarlas inconvenientes para el país y a los medios de comunicación por cumplir… — Partido Conservador (@soyconservador) February 17, 2025

Para el ponente de la reforma a la salud y representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, la decisión del presidente es válida y debe generar un control social a lo que ha denominado “pereza legislativa” de la oposición.

“El pueblo colombiano está atento a saber cómo están funcionando los congresistas y precisamente en los momentos en que se debaten las reformas sociales. El país requiere una reforma laboral para que recupere derechos que le fueron arrebatados durante más de 20 años, pero además está buscando una reforma a la salud que permita que los recursos no se vayan a apalancar negocios privados y unas EPS mientras desprotegen la garantía del acceso a la salud y a la educación, estoy absolutamente de acuerdo con el presidente Petro que lo que deberían hacer los mismos partidos o los medios de comunicación de decirle al país cuáles son los congresistas que no van y no atienden sus funciones, pues que lo haga el presidente Petro, y por supuesto que el país también se entere quiénes son aquellos que quieren dejar en las garras del neoliberalismo los derechos sociales de la población colombiana”.