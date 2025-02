El Partido Conservador, ¿apoya o no la reforma a la salud?

Este miércoles, 12 de febrero, comenzaron las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno y con 70 votos por el sí y 19 por el no, se aprobó el orden del día para iniciar el segundo debate de la reforma a la salud en la Cámara de Representantes. ¿Están buscando ‘pupitrear’ la reforma como denuncian desde la oposición?

El representante a la Cámara por Antioquia por el Partido Conservador Luis Miguel López Aristizábal, habló al respecto. En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, señaló que la colectividad ha manifestado una oposición a la reforma del Gobierno, a pesar de que muchos de sus miembros parecen alinearse con las decisiones del ejecutivo durante las votaciones en la Cámara.

"De todas maneras, la postura del partido es clara, el partido está votando no a la reforma y lo que se decidió en bancada es no apoyar la reforma, lo que pasa es que hay un contexto también del tema del quórum, que ya es otro punto, pero de alguna manera la directriz es clara, el partido se ha manifestado; la mayoría del partido, de congresistas estamos en contra de la reforma, pero algunos insisten de alguna manera, pronto apoyar", explicó.

Contradicciones internas

López reconoció que, aunque hay un discurso de oposición a la reforma, en la práctica, el partido ha acompañado al Gobierno en votaciones como esta, por lo que dijo que hay que hacer “una reflexión” sobre eso.

Publicidad

"La verdad es que yo he tenido una postura muy clara desde el principio del Gobierno. Siempre ha sido una postura clara; siempre juiciosamente, pero no hemos apoyado ninguna reforma del Gobierno a conciencia por supuesto y por el país. Lo que siempre he dicho es que cada quien debe responder por su voto”, comentó.

La verdad es una realidad, que hay más cohesión, en el Senado sí hay una mayoría, digamos, al Gobierno; en la Cámara creo que se ve naturalmente los votos. Hay una reflexión que hacer añadió.

Una de las preocupaciones centrales de López es la crisis del sistema de salud en Colombia. Señaló que muchos pacientes enfrentan dificultades severas para acceder a los servicios y que las reformas propuestas no abordan adecuadamente estas problemáticas.

Un llamado a la responsabilidad

El representante exhortó a sus colegas y a la opinión pública a tomar responsabilidad con relación al voto y “la conciencia sobre lo que está pasando” con los recursos destinados para estos fines.

"La conciencia de lo que está sucediendo hoy con los recursos no se está aceptando lo de la Corte Constitucional y yo sí pido responsabilidad, pues están todos mis colegas, pero también a todo el Congreso de la República. Esa es la realidad que estamos viviendo acá", subrayó.

Publicidad

Además, planteó que en vez de discutir reformas que no tienen futuro, se debería dirigir la atención hacia el control político efectivo y la solución de los problemas del sistema de salud.