Senadora Paloma Valencia: “Colombia se la pasa en mapalé, dos pasos adelante y dos atrás”

La senadora Paloma Valencia, una vez más, dejó en firme que desde ya se prepara para ser una opción para las candidaturas presidenciales del 2026. Una de sus preocupaciones, según dijo, son las políticas educativas y la intromisión del Gobierno actual en, por ejemplo, la elección del rector de la Universidad Nacional, la cual ha generado polémica por las supuestas irregularidades en el proceso; sin embargo, hay que decir, un fallo a favor del recto José Ismael Peña lo ratificó en su cargo.

En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, la senadora del Centro Democrático se refirió a la reforma a la educación y los reparos que, de acuerdo con ella, se tienen que hacer para mejorar en este aspecto. Recalcó que el “Estado tiene que invertir en todo lo que tenga calidad” y que el debate no debe centrarse entre pública y privada.

Expresó su preocupación por la actitud del Gobierno respecto a la autonomía universitaria. Afirmó que está intentando imponer su voluntad en las universidades, lo cual va en contra del principio de autonomía.

“La división en la educación es entre con calidad y sin calidad y el Estado tiene que invertir en todo lo que tenga calidad. Por supuesto, con una relación costo-beneficio; no tiene que comprar lo más caro, pero que con la plata que usted va a destinar compre lo mejor que puede. Comprar sin importar si es público o privado. Entonces, a la izquierda le duele mucho que la ley no diga que solo se puede financiar la educación pública; yo diría no, porque es que tiene que ser una ley donde quepa todo el mundo, donde si llega un Gobierno de otra afiliación política, no tenga que derogar la ley estatutaria para volver a empezar”, comentó.

Cuando se le preguntó sobre las dos especies de discursos que se viven en Colombia, la senadora Valencia afirmó que al Gobierno “le gusta más hablar que hacer”. Añadió que, si bien se han aprobado varias leyes, estas no generan cambios significativos si no se implementan correctamente y si no se desarrollan políticas públicas efectivas, como en la educación. En ese sentido, comparó los avances y retrocesos con el baile mapalé.

“Creo que la regla que yo me he impuesto como opositora es: trabajemos para construir sobre lo construido, construyamos piezas donde no importa quién llegue, se pueda parar y trabajar con lo que hay, porque lo que no le puede pasar a Colombia, que a veces siento que se la pasa en el mapalé, es dos pasos para adelante y dos para atrás”, subrayó.

En cuanto a la reforma a la educación, Valencia destacó la importancia de la primera infancia y la educación primaria. Aseveró que es fundamental invertir en la primera infancia para cerrar la brecha de equidad en el país. Además, resaltó la inclusión de ciencia, arte, cultura y deportes en la educación básica, así como el enfoque en las habilidades fundamentales como la lectoescritura, las ciencias y las matemáticas.

Por otro lado, sobre su posible candidatura presidencial, la senadora Valencia afirmó que su prioridad es trabajar por el bienestar de Colombia y mostrar resultados ahora.