Señores autodefensas, devuélvanme a mi mamá con vida: el conmovedor relato de niño en Bolívar

A través de su cuenta de X, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, hizo público un conmovedor testimonio de un niño que entre lágrimas le pidió a las autodefensas que le devuelvan a su mamá con vida; el relato se conoce en medio de la alianza criminal que tendrían las disidencias de las Farc con el ELN para atacar al Clan del Golfo por el control del territorio.

En la pieza publicada por Arana, el niño dice: “Señores autodefensas, este video lo hago para que respeten a mi mamá, me la puedan devolver con vida y le respeten su vida. No tengo padre, no tengo a nadie, no quiero quedar huérfano, por favor, me la pueden regresar. La cogieron en el sector la vereda Lejanía”.

Presidente @petrogustavo , llevamos días de enfrentamientos en el sur de Bolívar, necesitamos su ayuda . La Paz será solo un deseo mientras sigan pasando situaciones como esta, acudo a usted pues esto supera la capacidad institucional del departamento. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 pic.twitter.com/qUspymQnB2 — Yamilito Arana (@YamilHAranaP) February 4, 2024

En diálogo con Blu Radio, el gobernador de Bolívar le pidió al Gobierno nacional que intervenga de manera inmediata en el sur del departamento, porque la alianza entre las disidencias y el Eln para confrontar al Clan del Golfo ha desatado fuertes enfrentamientos que provocaron desplazamientos, confinamientos y, en el caso del niño, hasta posibles casos de secuestros.

Otras voces que se han sumado al llamado de atención al Gobierno fue la de la representante a la Cámara por Bolívar Juliana Aray, quien aseguró en sus redes sociales: “Presidente Gustavo Petro, el sur del departamento atraviesa momentos difíciles. Su intervención es vital para superar los enfrentamientos y brindar la anhelada tranquilidad a nuestra gente”.

Presidente @PetroGustavo, el Sur de Bolívar atraviesa momentos difíciles. Su intervención es vital para superar los enfrentamientos y brindar la anhelada tranquilidad a nuestra gente. @mindefensa #PazParaSurDeBolívar https://t.co/vKM0nNIlNl — Juliana Aray (@juliana_aray) February 4, 2024

