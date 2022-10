Sergio Fajardo acepta tomar café con Humberto de la Calle

Las elecciones del 11 de marzo, las encuestas y lo que se mueve en redes sociales han generado que Humberto De La Calle se pronuncie desde Nueva York con respecto a las solicitudes de alianza con Sergio Fajardo. Dice que acepta sentarse a dialogar con él, que no se trata de un problema de egos y que las afinidades entre ambos son evidentes para renovar la política.

“Hay que examinar opciones. No ir a los extremos y lo que nosotros ofrecemos es un cambio seguro. Hay un gran movimiento pidiendo una alianza con el doctor Fajardo. Esto no es un problema de egos, se lo propuse el doctor Fajardo con una consulta para el 11 de marzo, pero lastimosamente no se pudo. Yo tengo un mandato con el partido liberal pero tengo afinidades con el Dr Fajardo que nunca he ocultado; con un proceso de renovación y limpieza de la política”.

Fajardo respondió minutos después a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una nota escrita a mano aceptando el café.

