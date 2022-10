Si hay elementos de juicio investigaremos al presidente Kuczynsky: Fiscal de Perú

En conversación con BLU Radio, el fiscal peruano Pablo Sánchez manifestó que desde la oficina de análisis de las estrategias del delito de ese país se trabajará de manera articulada con el Fiscal Néstor Humberto Martínez, en el escándalo de Odebrecht.



“Lo que hemos acordado es compartir información y hacer investigación conjunta. Lo que investiguemos acá, se lo vamos a comunicar directamente al fiscal general de Colombia”, afirmó Sánchez.



El fiscal peruano contó a BLU Radio, que en el caso del expresidente Alejandro Toledo se encontraron pruebas suficientes para acusarlo por los delitos de lavado activos y corrupción. Sobre el actual presidente Pedro Pablo Kuczynski, manifestó que se están evaluando elementos para concluir si se inicia o no una investigación al respecto.



“Existe una preocupación y existe un fiscal que está evaluando la información. Si hay elementos se investiga, sino no (…) La fiscalía hace mención a un medio de comunicación de New York que, desde la unidad financiera del país se denuncia que una empresa del presidente Kuczynsky habría recibido dinero de Odebretch, pero hasta ahora se está adelantando la investigación”, puntualizó el Fiscal.



En cuanto a las investigaciones adelantadas por este escándalo y las confesiones obtenidas de los colaboradores, indicó que existe una ley que permite un procedimiento reservado, en el que los investigados no se deben enterar de los beneficios totales obtenidos para no dañar la investigación.