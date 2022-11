Si hay prueba que me vincule con sobornos, renuncio a fuero de expresidente: Uribe

El senador Álvaro Uribe aseguró que asumirá cualquier responsabilidad política si se comprueba que se ha beneficiado de sobornos.



Dijo que incluso renunciaría a su dignidad de expresidente, esto a propósito del debate citado por el senador Jorge Enrique Robledo sobre el escándalo de Odebrecht y que se desarrolló en el Senado de la República.



"Yo asumo responsabilidades políticas. Quien quiera que haya participado de estos sobornos tiene un camino que es la cárcel”, señaló.



Asimismo, sostuvo que “mi responsabilidad política no tiene límites, la asumo hasta donde tenga que asumirla. Que queden estás palabras aquí, grabadas en esta Plenaria. Si hay alguna prueba que me comprometa con sobornos o con facilitación de sobornos, pueden disponer de mi dignidad de expresidente de Colombia”.



Uribe afirmó, además, que Óscar Iván Zuluaga está compareciendo ante el Consejo Nacional Electoral por iniciativa propia y no por una citación, como ocurrirá en el caso del presidente Santos, quien fue citado por la magistrada Ángela Hernández para declarar en versión libre el próximo 8 de mayo.



-Ante la Fiscalía fue demandado el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, por no cumplir con los dos años de implementación de la ley estatutaria como lo ordenó la Corte Constitucional.



-Los colombianos le deben a la Dian 4.5 billones de pesos que espera recuperar con el bloque de búsqueda a morosos.



-Alcalde de Soledad acaba de ofrecer recompensa de 15 millones de pesos por la captura de los responsables de la violación de la menor de 11 años en el sector de La Candelaria.



-El ministro japonés de Reconstrucción, Masahiro Imamura, presentó hoy su dimisión y fue inmediatamente sustituido, un día después de haber hecho un comentario considerado ofensivo sobre el terremoto y el tsunami de 2011.

