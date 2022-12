Si llegamos al poder en 2018, modificaremos acuerdo con Farc: Uribe

Durante su intervención en el Foro Nueva Economía, en España, el expresidente y senador Álvaro Uribe señaló que, de llegar al poder en 2018, el Centro Democrático modificará los acuerdos de paz, firmados entre el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de Las Farc.



El exmandatario reiteró sus críticas a lo pactado, advirtiendo que, si no se hacen cambios en temas como el componente de justicia, habrá efectos negativos para la economía del país.



"Si uno de los nuestros, nuestro candidato del Centro Democrático o de la coalición con el ex presidente Pastrana, la doctora Marta Lucía Ramírez, con Alejandro Ordóñez, con grupos de víctimas, con grupos cristianos, laicos, católicos, muchos sectores de la comunidad colombiana gana la presidencia el próximo año entrante, como lo he dicho, nosotros modificamos, pero no desconocemos los acuerdos", señaló.



El senador dijo que de no hacer esas modificaciones, la economía se debilitará y el país se convertirá en una "segunda Venezuela". Uribe puso como ejemplo a El Salvador, dónde, según explicó, los acuerdos de 1993 "no solo dieron una impunidad, sino que frenaron la inversión".



El exmandatario recordó que él no podrá aspirar nuevamente a la Presidencia, pero que su prioridad, con miras al escenario electoral de 2018, será promover nuevos liderazgos.