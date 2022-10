Si lo entregan sería el mejor regalo de Navidad: madre de soldado secuestrado

Luz Marlene Becerra, madre del soldado Carlos Becerra, secuestrado el pasado viernes, horas antes de entrar en vigencia del cese el fuego, le suplicó a las Farc que no le hagan ningún tipo de daño y que si se lo entregan es el mejor regalo que puede recibir en esta época navideña.

“Yo quiero que me entreguen a mi hijo. El mejor regalo para el 24 es que me lo entreguen, que no le hagan daño, que el harto sufrió cuando era pequeñito para que me lo hagan sufrir”, dijo.

En diálogo con Mañanas BLU, Luz Marlen confesó que el soldado tiene un hijo de cuatro años y que espera otro.

Agregó que el Ejército se puso en contacto con ella para decirle que esté tranquila porque va a volver, aunque lamentó el anunció que hicieron las Fuerzas Militares de buscar un rescate.

El Ejército informó este lunes que el soldado desaparecido tras combates se encuentra en poder de la guerrilla.

"En desarrollo de operaciones militares ofensivas contra la quinta comisión de la columna móvil Jacobo Arenas del Sexto frente de las FARC, (...) el soldado profesional Carlos Becerra Ojeda resultó secuestrado por este grupo terrorista", señaló el Comando del Ejército Nacional en un comunicado.

En la emboscada murieron cinco uniformados, que según el dictámen de Medicina Legal, fueron ultimados con tiros de gracia por guerrilleros de las Farc.